Addio al ristorante Makallè lungo la Restera, i gestori puntano tutto sul nuovo Equoreum

TREVISO Più di dieci anni di vita, almeno due gestioni diverse e tantissimi clienti da tutto il Veneto per gustare degli ottimi piatti di pesce lungo la Restera a Treviso. Questo era il ristorante Makallè, punto fermo della ristorazione trevigiana sotto la guida di chef Marco Parenzan, almeno fino al mese scorso. Oggi infatti chiunque volesse prenotare un tavolo lungo via Alzaia non potrà farlo e troverà i battenti chiusi: il Makallè infatti non esiste più e probabilmente mai più riaprirà sotto un'altra gestione.

E' infatti dello scorso ottobre la notizia che il Consorzio Restituire, proprietario dell'immobile, avrebbe deciso di mettere in vendita la struttura non rinnovando in questo modo l'affitto dei locali a Parenzan. Lo chef però, molto legato alla struttura che ormai gestiva da sei anni, si è subito offerto di acquisire il Makallè, ma la richiesta del Consorzio pare sia stata ben al di sopra di quanto offerto, una cifra fuori mercato. A quel punto Parenzan ha rinunciato a malincuore, trovando però in breve tempo un altro locale nella Marca in cui continuare a cucinare per i suoi fedeli clienti. Ed ecco che da un paio di settimane ha aperto il ristorante Equoreum a Fagarè diSan Biagio di Callalta (in vicolo Ossario), proprio davanti al monumento ai caduti. Una nuova sfida imprenditoriale quindi, per ridare nuova linfa vitare ad una struttura con tanto potenziale ma che fino a poco tempo fa stentava a decollare.