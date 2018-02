Oderzo: lo storico cinema Turroni rinasce grazie alla raccolta fondi del circolo Pizzuti

ODERZO Grazie all'aiuto di tantissimi donatori, lo scorso 30 novembre il circolo cinematografico Pizzuti di Oderzo ha chiuso in anticipo e con un largo successo la raccolta fondi “Adotta un proiettore!”, riuscendo a raccogliere la cifra di ben 11600 euro a fronte degli ottomila previsti per l'acquisto del nuovo proiettore.

Questo risultato ha permesso agli organizzatori non solo di sostituire il video proiettore del cinema Turroni ma anche di acquistare uno schermo più grande e migliorare l'impianto audio esistente all'interno della sala cinematografica. Per inaugurare il cinema rimesso a nuovo, il circolo Pizzuti ha deciso di invitare l'intera cittadinanza all'inaugurazione del proiettore con la proiezione speciale del film "Loving Vincent", primo lungometraggio dipinto su tela in omaggio all'opera del pittore Van Gogh. L'appuntamento, a ingresso gratuito, è per il 16 febbraio alle ore 21 al cinema Turroni di via Garibaldi. Sarà l’occasione per presentare la nuova rassegna del circolo e per brindare tutti insieme a un grande successo che ha permesso a un piccolo cinema di provincia di continuare a regalare grandi emozioni ai suoi spettatori.