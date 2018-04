Il piccolo Manitu cerca casa ed una famiglia per iniziare una nuova vita

TREVISO "Sono un derivato volpino di 8 anni per 10 kg, sono Manitu: in realtà non avevo idea di avere un nome, non avevo idea di cosa significasse vivere, non sapevo neanche cosa fossero le carezze. Sono entrato in un canile affollato della provincia di Venezia a 2 mesi di età, ho vissuto con tanti altri cani nel mio box e infatti sono perfettamente socializzato con i miei simili...ma nessuno si è mai soffermato con me (così come per gli altri) per un gesto d'amore, una coccola, un po' di gioco. Neanche uno sguardo a dire la verità. Ciotola riempita e via... questo era il massimo a cui auspicare là dentro. In canile ci sono rimasto per 8 anni. Sono uscito da poco ed ora, grazie alle volontarie che hanno voluto salvarmi, mi trovo in uno stallo casalingo".

"Mi sono abituato subito alla vita di famiglia: sono educato, tranquillo e pulito in casa, chiamo se devo uscire per fare i bisognini, mi piace stare anche in giardino e faccio un po' il guardiano ️e ovviamente mi piace andare a passeggio! Se state leggendo il mio annuncio perché cercate un cagnolino che faccia compagnia al vostro...io sono perfetto per questo ruolo! Sì perché io, con gli altri cani, sono molto di compagnia, allegro e vado d'accordo con tutti! E soprattutto non faccio nascere gelosie se avete già un primo cane, perché non cerco il contatto umano. Apprezzo molto la vita in famiglia ma non ho mai conosciuto cosa fossero le carezze quindi non le cerco spontaneamente. Ma sono molto buono, non mi ribello alle coccole (se posso le evito) e con amore e dolcezza mi faccio fare di tutto: dal prendermi in braccio al bagnetto".

"Forse non sarò perfetto come compagno per le persone, ma per un altro cagnolino si! Chi vuole regalarmi la mia seconda, vera vita?". Manitu è in salute, negativo a test filaria e sterilizzato. Verrà affidato solo in presenza di almeno un altro cane in famiglia. Da valutare compatibilità con gatti. Si affida dopo controllo pre e post affido solo a chi la tratterà come membro della famiglia e lo accolga anche in casa. Adottabile in tutto il Veneto e regioni limitrofe. Si trova a Treviso. Chiamare o lasciare un messaggio a Cristina 3472913263.

