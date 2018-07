Oderzo ha di nuovo il suo Giardinetto: riaperta la storica pizzeria nel cuore della città

ODERZO In oltre quarant'anni di attività, la pizzeria Al Giardinetto è sempre stata un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della pizza nella zona dell'opitergino mottense. Alcuni mesi fa però, lo storico locale aveva chiuso momentaneamente i battenti per una decisione presa dai gestori dell'epoca che avevano preferito trasferirsi nella vicina frazione di Camino.

Una scelta, quella di abbandonare i centralissimi locali a pochi metri da Piazza Grande, che aveva sollevato non poco stupore tra i clienti storici della pizzeria, preoccupati che il Giardinetto non riaprisse più i battenti. A fugare le loro preoccupazioni ci ha pensato però l'opitergina Monica Colamedici che ha deciso di prendere in mano le redini della pizzeria aperta da suo padre oltre quarant'anni fa. Dopo la scomparsa del papà, Monica e i suoi fratelli avevano deciso di dare in gestione la loro amata pizzeria nel cuore di Oderzo. Il recente trasferimento degli ultimi gestori aveva però lasciato vuoti i locali un tempo sempre pieni di famiglie e clienti. Un vuoto che ha subito riacceso in Monica il desiderio di tornare a far splendere la pizzeria di famiglia. Aiutata dal marito Michelangelo e dai suoi familiari, l'imprenditrice opitergina ha deciso di sistemare la pizzeria di famiglia, realizzando alcune importanti modifiche al giardino interno del locale, riportato ai fasti d'un tempo e alle sale interne della pizzeria. Inaugurato lo scorso 18 giugno, il nuovo Giardinetto è una pizzeria che rispecchia l'identità storica del locale fondato quasi mezzo secolo fa. Al lavoro nel locale ci sono una decina di dipendenti pronti a servire una clientela in netta crescita dopo la riapertura della pizzeria. Oderzo può dunque festeggiare la nuova vita di una storica attività, simbolo di una tradizione familiare destinata a continuare nel segno della pizza di qualità.

Gallery