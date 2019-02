Al via a Ponzano Veneto la nona edizione della rassegna “Spettacoli per Voi”

Con la rappresentazione “Il burbero benefico” prende avvio domenica 17 febbraio la nona edizione della rassegna “Spettacoli per Voi”, promossa ed organizzata, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Ponzano Veneto, da: AVIS, Auser “Il Chicco di Grano”, El Larin Club socio-culturale e ricreativo, Ente Palio di Paderno, Merlengo e Ponzano. L’appuntamento è per le ore 17,00, all’Oratorio Don Bosco della Parrocchia di Ponzano Veneto, quando il Teatro d’arte “La Rinascita” di Paese, con la regia di Renzo Santolin metterà in scena questa esilerante commedia goldoniana. Lo spettacolo, ad entrata libera, è promosso dalla Sezione AVIS di Ponzano Veneto.

La rassegna proseguirà venerdì 8 marzo, ore 20,45, sempre all’Oratorio Don Bosco della Parrocchia di Ponzano Veneto, con la messa in scena di “SUE DEVOTE”, di e con Francesca Brutto e Claudia Acquistucci, a cura della locale sezione dell’associazione Auser “Il Chicco di Grano”. Sabato 30 marzo, al Palazzetto Parrocchiale di Paderno, sarà la volta del temutissimo Processo e Rogo dea Vecia, spettacolo amatoriale di satira sulla politica locale, realizzato da Club El Larin ed Ente Palio di Paderno, Merlengo e Ponzano. Infine, al Palazzetto Parrocchiale di Paderno doppio appuntamento di prestigio, sabato 6 aprile, con le gag di Marco Marzocca, con “Tutto Ariel”, e Duilio Pizzocchi, con “Vernice fresca”.