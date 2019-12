Natale 2019, Oderzo ecologica: l'albero di Natale è fatto a uncinetto

Il famoso albero di Natale realizzato all'uncinetto l'anno scorso a Trivento (in provincia di Campobasso) aveva fatto molto discutere il web e quest'anno, è stato ricreato per le festività natalizie anche in provincia di Treviso.

A Oderzo, in Piazza del Foro Romano, domenica 1 dicembre è stato inaugurato il coloratissimo albero natalizio, diventato subito un simbolo molto amato dagli opitergini. Oderzo, Cencenighe Agordino, Altissimo,San Bellino e Venezia sono i Comuni del Nordest che hanno aderito al progetto ‘Un filo che unisce da Trivento A…’ insieme ad altre 35 città italiane e 3 città estere: Genk (Belgio), Mora (Svezia) e Nova Prata e Rio Grande do Sul (Brasile). Un Natale nel segno della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente.