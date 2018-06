Alex Del Piero e Sonia Amoruso, fine di una favola: l'addio dopo 19 anni

SAN VENDEMIANO Matrimonio al capolinea per Alex Del Piero e Sonia Amoruso. Secondo il settimanale "Chi", la coppia non sarebbe riuscita a superare una profonda crisi coniugale che stava andando avanti da un bel po' di mesi.

Da tempo, infatti, i due non si vedono insieme né sui social né agli eventi mondani, ma c'è di più. Sembra, infatti, che quando tornano in Italia - vivono a Los Angeles insieme ai tre figli - le loro strade si dividano: lei a Torino, lui invece a Milano. Un addio che arriva dopo diciannove anni d'amore, ma che evidentemente era inevitabile. Nessuna conferma, per ora, da parte dei diretti interessati, sempre riservatissimi sulla loro vita privata, ma il gossip resta in allerta.