Ama Music Festival cerca musicisti veneti ed emergenti per la sua nuova edizione

TREVISO In attesa di svelare la line-up artistica, AMA Music Festival, in collaborazione con Vinile Club, ha deciso di presentare Ama Music Contestì, un concorso dedicato ai gruppi emergenti della zona, ed esteso a tutte le band venete che producono musica originale.

In palio la possibilità, per le due band vincitrici, di esibirsi sul palco di Parco Ragazzi del '99 a Bassando del Grappa durante il festival. L'iscrizione si può effettuare online entrando sul sito www.amamusicfestival.com entro il 15 aprile. Le band selezionate si potranno esibire in due serate sul leggendario palco del Vinile Club di Rosà, davanti ad un pubblico e a una giuria composta da addetti ai lavori, dal quale verranno scelti i nomi delle due band o artisti vincitori. AMA Music Festival, con quest'iniziativa, vuole contribuire a supportare gli artisti locali ed emergenti, dando la possibilità di esibirsi in un contesto di alto livello, assieme ad alcuni dei migliori nomi in circolazione nel panorama nazionale ed internazionale. La nuova edizione del festival nato ad Asolo si terrà dal 7 al 10 giugno prossimo.