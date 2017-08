Pronti a baciarvi? All'AMA Music Festival di Asolo arriva l'attesa sfida romantica dell'Holi

ASOLO Due anni fa la foto che ha immortalato il bacio multicolor tra due innamorati durante la tappa dell’Holi a Padova è diventata un vero e proprio tormentone che ha dettato tendenza. Migliaia di like e condivisioni sui social network e migliaia di giovani che si fotografavano mentre si baciavano immersi in arcobaleni di polverine. Un successo tale da attirare l’attenzione anche del noto regista Fausto Brizzi, autore tra gli altri di “Notte prima degli esami”, che l’ha scelto come suggestiva cornice per girare delle scene di “Forever Young”, il suo ultimo film, durante l’Eutropia Festival di Roma.

E domenica 27 agosto Different Colors, la società che ha importato il format in Italia, porta ad Asolo, nella patria di Canova, una valanga di colori, amore e musica all’interno dell’Ama Music Festival. Alla consolle gli scatenatissimi Riverbros, ma anche dj Ms, il dj ufficiale di Nitro Wilson e ancora, Moova, Lethal V & Tokyo San mcs. E non è tutto. In serbo c’è una romantica sorpresa: un’autentica sfida che celebra l’amore e l’amicizia. I fondatori, il trevigiano Fabio Lazzari e il vicentino Marco Bari: “Lanciamo una sfida dedicata a tutti coloro che si vogliono bene e che abbracciano i valori e i messaggi positivi dell’Holi. Al termine del nostro countdown saranno tutti invitati a baciarsi sotto arcobaleni di colori per una sfida all’ultimo bacio!”. Il bacio più bello sarà poi pubblicato su tutti i canali ufficiali dell’Holi.