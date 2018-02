Treviso è la città italiana in cui si leggono più romanzi rosa

TREVISO Trevigiani, popolo di romanticoni. E' ciò che verrebbe da pensare leggendo la speciale classifica che Amazon Italia ha pubblicato in occasione della recente festa di San Valentino. Come da tradizione, ogni anno il colosso mondiale dell'e-commerce pubblica una speciale lista con le principali città del Belpaese in cui sono stati acquistati e letti i romanzi di genere rosa/sentimentale.

L'anno scorso il gradino più alto del podio era stato occupato da Bolzano, ma quest'anno il capoluogo di Marca è riuscito a imporsi tra tutte le città italiane conquistando quest'insolito primato. Treviso è finita al primo posto grazie al numero di libri acquistati dai clienti sul sito Amazon.it durante l’ultimo anno su base pro capite. "Io Prima di te" di Jojo Moyes è stato il romanzo più letto del 2017. Al secondo posto "La vita in due" di Nicholas Sparks, mentre in terza posizione si è attestato il giapponese "Your Name" (Kimi no na wa) di Makoto Shinkai. Il capoluogo di Marca è l'unica città del Triveneto a finire nelle prime dieci posizioni. Venezia, a cui di certo non manca la fama di città romantica, ha ottenuto solo una misera settantunesima posizione (l'anno scorso era trentaduesima), mentre la città di Romeo e Giulietta, Verona, si è posizionata ai piedi della Top 10, all'undicesimo posto. Una magra consolazione per la bella Treviso dopo la sconfitta nella rincorsa al titolo di Capitale della Cultura 2020. Se non altro questo dato dimostra che ai trevigiani, e soprattutto alle trevigiane, la letteratura interessa parecchio. Un buon segno per continuare a vivere nel segno della cultura. Qui di seguito la classifica delle dieci città italiane che hanno acquistato e letto il maggior numero di romanzi rosa negli ultimi dodici mesi:

1. Treviso

2. Brescia

3. Brindisi

4. Pescara

5. Salerno

6. Varese

7. Ragusa

8. Modena

9. Milano

10. Novara