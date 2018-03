Alla fiera del (Nord)est: Angelo Branduardi torna in concerto nella Marca

MONTEBELLUNA Grande attesa a Montebelluna per il concerto di Angelo Branduardi. Il celebre cantautore si esibirà domenica 8 aprile alle ore 21.00 presso il Palamazzalovo di Montebelluna con la storica sezione ritmica per farci ascoltare i brani più famosi della sua lunga carriera artistica.

"Camminando, camminando riprendo a viaggiare con il mio gruppo" dichiara divertito il cantautore nato a Cuggiono, piccolo paese della campagna vicino a Milano. Il suo ritorno sulle scene lo vede protagonista assoluto di un tour intitolato "The Hits", ovvero i grandi successi che lo hanno reso uno dei musicisti più importanti nel panorama dell'industria musicale italiana. Da "Cogli la prima" fino "Alla fiera dell'est", senza dimenticare anche gli ultimi brani composti nei primi anni Duemila. Accompagnato alla sezione ritmica da una formazione ultra collaudata, formata da Antonello D'urso, Davide Ragazzoni e Stefano Olivato si è aggiunto l’elemento nuovo, la sorpresa, Andrea Pollione, al pianoforte e tastiere. Il concerto di Montebelluna sarà basato sui brani che nel corso della lunga carriera di Branduardi, sono diventati veramente numerosi. Il cantautore assicura: "Ce ne sarà per tutti e nessuno resterà deluso". Lo spettacolo quindi è assicurato. I biglietti saranno tutti per dei posti a sedere diposti in vari ordini di vicinanza al palcoscenico. Questi i prezzi per assistere allo spettacolo: 1^ platea e Tribuna centrale € 44,00. Tribuna 2° settore € 38,50, tribuna 3° settore € 33,00