A Treviso il casting del produttore musicale Angelo Valsiglio

IL 24 NOVEMBRE 2018 SEMINARIO PER CANTANTI,PRODUTTORI,AUTORI,PAROLIERI,DJ,MUSICISTI, a seguire il CASTING "Giulietta love's Romeo Master Class dalle 10.00 fino alle 12,30 di sabato 24 novembre 2018 dal titolo "AROUND THE MUSIC" "Tutto ciò che gravita intorno alla produzione musicale alla discografia" a come agire per cercare di realizzare i propri sogni per un successo condotto e curato dal Maestro Angelo Valsiglio Presidente di Sanremo Rock,Castrocaro Una voce per l'Europa scopritore di talenti ,Musicista e produttore discografico di Laura Pausini,Ivana Spagna ,Anna Oxa , Eros Ramazzotti ,Fiordaliso , Fiorella Mannoia e molti altri cantanti famosi italiani DOPO LA PAUSA PRANZO delle 12,30 (in Zona Fonderia a Treviso ci sono dei locali dove pranzare senza spostarsi dal luogo dell'evento). ORE 14,30 SI APRIRA' IL CASTING : Un'importante opportunità per i cantanti in età compresa tra i 12 ed i 35 anni si terrà infatti audizione per la manifestazione contest canoro “Giulietta love's Romeo” Nell' audizione/ selezione, il maestro sceglierà il talento che si sarà distinto ,per voce e presenza scenica quindi ne decreterà la partecipazione all’Evento “Giulietta love's Romeo" che si terrà a Verona nel mese di Marzo in collaborazione con AFI -SIAE - COMUNE DI VERONA - RAI GULP che si occuperà delle riprese televisive , molti saranno i premi in palio . Regolamento per il Casting : Si prega puntualità brani da eseguire (uno) inedito o cover le basi devono essere spedite in formato mp3 al seguente indirizzo di posta elettronica hdemiafonderiadellospettacolo@gmail.com indicando nome cognome ed ètà del cantante esecutore/trice (Possibilità di ripresa video della vostra esibizione /provino .prenotandola) PER INFO ISCRIZIONE CASTING E MASTERLCLASS chiamare il 0422 423692 dal Martedì al Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 19,00 entro e non oltre il 20 /11/2018