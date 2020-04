Giuseppe e Silvia festeggiano 55 anni di matrimonio: una vita insieme

Giuseppe Visentin e Silvia D'altoé si preparano a festeggiare 55 anni di matrimonio. La coppia, residente a Santa Lucia di Piave, si è sposata il 1 maggio del 1965 e, da allora, hanno condiviso una lunga storia d'amore che continua ancora oggi.

L'anniversario ai tempi del Coronavirus non li ha demoralizzati. Lui ha 77 anni ed è un ex agente di commercio della provincia di Treviso, lei è stata un'infermiera fino al pensionamento e capisce bene la portata dell'emergenza sanitaria che la sanità veneta è stata chiamata ad affrontare negli ultimi due mesi. Il loro matrimonio risale al 1 maggio del 1965, dopo quattro anni di fidanzamento. Una cerimonia semplice ma indimenticabile nella chiesa San Pio X a Conegliano. Silvia aveva 19 anni mentre Giuseppe 22. Da quel giorno non si sono più separati e, ancora oggi, sono innamoratissimi. Dalla loro unione sono nati i figli Paolo e Fabio che hanno voluto salutarli con questo messaggio speciale di auguri e si preparano, il prossimo 1 maggio a festeggiarli in videochiamata con le nuore Liliya e Tiziana e la nipote Sara. «Un abbraccio da tutti noi» concludono.