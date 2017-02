Antica Fiera di Godega, con Asinobus nelle scuole è iniziata la Settimana dell’Asino

GODEGA DI SANT'URBANO Gli scolari delle scuole primarie di Godega, nel weekend, sono andati a scuola con l’asino. Ad accompagnarli nel tragitto casa-scuola i quadrupedi Gisella, Romina, Giustina, Ginevra, Gradisca e Gigi assieme agli asinari Massimo Montanari ed Eugenia. È questo un appuntamento che i bambini godeghesi aspettano tutto l’anno. Molti di loro sono infatti cresciuti con gli asini di Asinomondo, la Mostra internazionale dell’Asino dell’Antica Fiera di Godega, che li “hanno portati” dalla prima alla quinta elementare. Dal fine settimana fino all’inaugurazione della manifestazione, che si terrà sabato 4 marzo, tutte le mattine sarà in funzione Asinobus ed anche Asinursery per i bimbi più piccoli dei centri infanzia del paese. Nel weekend si è tenuta poi anche la consegna degli elaborati del concorso letterario-artistico per le scuole “L’asino d’oro”. I sei baby-scrittori e baby-artisti vincitori saranno premiati domenica 6 marzo.

Da domenica 26 febbraio ha aperto infatti i battenti in fiera il Villaggio Asinino, aperto alle scolaresche e alle famiglie, con le tante novità dell’edizione 2017: come la “Donkey Street Art”, “Asin Bolt” e “Asinelfie”, che si aggiungeranno ai già conosciuti e apprezzati “Ciak si raglia”, la “Patente Asinina”, il “Pane dell’Asino”, “Coccolasino”. Quest’anno verrà inoltre proposto un percorso educativo sull’alimentazione dell’asino dove i bambini e i ragazzi potranno preparare il pasto e dare da mangiare agli asinelli. «Godega è davvero la capitale dell’asino –afferma il sindaco di Godega Alessandro Bonet che ormai sette anni fa ebbe l’idea di rilanciare l’Antica Fiera attraverso l’asino – tutte le novità educational legate al mondo dell’asino vengono sperimentate qui a Godega e poi, nel corso dell’anno, vengono portate nel resto d’Italia. Il volto felice dei bimbi, e anche di alcuni genitori, questa mattina sono stati il miglior ringraziamento per chi ha lavorato e la testimonianza di come la Mostra internazionale dell’Asino sia diventata una manifestazione di tutta la nostra comunità».

Godega davvero fa scuola. Asino-taxi, ad esempio, lanciato proprio all’Antica Fiera di Godega tre anni fa, è diventato a Reggio-Emilia un percorso di vita cittadino a dorso d’asino; gli asini sono stati cioè integrati nel tessuto urbano e Reggio-Emilia è diventata “città asinabile”. Asini in Mostra racconterà, tramite scatti d’autore, la trasformazione di un’area urbana diventata grazie agli asini diversamente lenta e consapevole. «Oggi serve, più che mai, re-introdurre un ritmo lento nelle nostre frenetiche vite e nelle nostre relazioni, un ritmo a misura d’uomo, a passo d’asino, per ritrovare l’essenza delle cose e di sé stessi – spiega l’asinaro più famoso d’Italia, Massimo Montanari, curatore di Asinomondo e autore di diversi libri per bambini - Chi viene in visita all’Antica Fiera di Godega ha, ogni anno, questa straordinaria possibilità: assaporare la vita da una prospettiva diversa, più lenta, più profonda, più empatica…».

