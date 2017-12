Cannoli siciliani a domicilio la vigilia e il giorno di Natale: a Treviso arriva l'Apecannolo

TREVISO La bontà e il gusto degli inimitabili cannoli siciliani stanno iniziando a conquistare ogni giorno di più anche il capoluogo della Marca trevigiana grazie all'originale invenzione dei fratelli Giovanni e Francesco Fecarotta che hanno dato vita a una speciale apecar piena di originali cannoli siculi da farcire al momento.

L'idea risale ormai a qualche anno fa, quando Giovanni Fecarotta ha deciso di mettere in piedi il buisness partendo con un'apecar modificata ad hoc e preparata per la vendita di cannoli e una piccola ma pregevole fornitura di materie prime provenienti direttamente dalla Sicilia via aereo. L'idea prende piede lentamente, prima nei grandi festival musicali della provincia, poi in luoghi sempre più diversi e soprattutto affollati di gente curiosa di assaggiare o ritrovare i sapori della terra sicula anche nel bel mezzo della Marca trevigiana.

Ad oggi l'Apecannolo dei fratelli Fecarotta è una vera e propria istituzione per gli appassionati di dolci, un esperimento riuscito di Slow Street Food che si basa su un principio molto semplice: gli originali cannoli siciliani vengono farciti e serviti al momento dando l'idea al cliente di trovarsi nelle vie soleggiate di una delle tante splendide località sicule. Visto il successo riscosso, soprattutto negli ultimi mesi, anche per Natale i fratelli Fecarotta hanno deciso di mettere in piedi un'iniziativa imperdibile per gli amanti di questo dolce: la sera della vigilia e la mattina di Natale l'apecannolo porterà a domicilio nelle case dei trevigiani i suoi prodotti freschi. Per info e ordinazioni basterà chiamare il numero 3711399030 e chiudere così nel più dolce dei modi possibili i vostri pasti natalizi.