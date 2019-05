"Quasi Quasi": torna l'aperitivo del giovedì al Wake Cable 7

Wake Cable 7 è una location, straordinaria, frequentata da appassionati di sport, da chi vuole passare tempo all’aria aperta immerso nella natura, da chi vuole ascoltare musica bevendo un drink al tramonto lungo il suggestivo Lago Le Bandie.

La struttura offre un impianto professionale di wakeboard con numerosi di elementi per acrobazie, omologato per gare internazionali. Tutti i servizi sono a disposizione per passare un’intera giornata di tranquillità e divertimento: all’interno un ristorante pizzeria per pranzi e cene, lettini e ombrelloni posizionati sulla sabbia per riposarsi al sole guardando le fantastiche acrobazie dei wakeboarders. Quasi Quasi è “Il Giovedì di Treviso”, da maggio a settembre, dove musica, divertimento, sapori, moda, arte, si fondono a pochi passi dal centro di Treviso. Non è un semplice aperitivo ma è un “villaggio” di intrattenimento: mercatini, street food, artisti di strada, performers e altri show. Durante la stagione si esibiranno a rotazione body painters, creativi, scultori, pittori e artigiani. Ci saranno live shows incentranti sul connubio tra manualità e arte, in cui la fonte di ispirazione sarà la musica che farà da sottofondo all’Aperitivo. Dalle 17 si comincia con l’aperitivo con musica Lounge, House, Deep House, alla ricerca di musiche e sonorità Ibizenche. Ogni Giovedì si alterneranno i nostri resident deejay e lo special guest: giovedì 23 maggio Dj Bert. A disposizione dei clienti un ambiente piacevole e rilassante anche per la cena. La nuova veranda ristorante mette a disposizione 150 posti a sedere per assaporare le migliori specialità di carne o la nuova pizzeria; un parcheggio libero con oltre 300 posti auto. Ingresso gratuito .