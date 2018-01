In città apre il nuovo "Hotel Treviso": presto avrà 80 stanze e 150 posti letto

TREVISO L'inaugurazione sarà probabilmente in Primavera, ma già dallo scorso 30 dicembre ha aperto definitivamente le sue porte al pubblico. Stiamo parlando del nuovo e centralissimo "Hotel Treviso" che si trova in via D'Annunzio nella vecchia sede dell'Inail ormai da tempo abbandonata.

I lavori però continuano spediti da diversi mesi, ma ormai è tutto pronto e delle 10 stanze ora disponibili, come riporta "la Tribuna", già sei sono state prenotate. A fine mese però dovrebbe essere tutto terminato, dando quindi via libera alla prenotazione di tutte le 80 stanze e i corrispettivi 150 posti letto. Il tutto grazie alla società italo-francese B&b Hotel (con sedi aperte anche a Verona e Padova, oltre che in Germania, Francia, Marocco, Spagna, Polonia e Repubblica Ceca). La formula proposta è poi molto semplice: camere bed&breakfast doppie a soli 50 euro, il tutto all'interno di una struttura completamente rinnovata e con tutti i comfort del caso (ampia sala colazioni, area comune, frigobar, televisione, chiavi elettroniche e connessione wi-fi), oltre ad aver un arredamento low-cost e una importante base di riqualificazione energetica degli impianti. Insomma, un nuovo albergo che potrà a breve soddisfare le esigenze di quei turisti che ricercano l'innovazione e la comodità in pieno centro storico.