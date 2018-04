Sono di Piai, fotografo trevigiano, le foto giganti del padiglione del Veneto al Vinitaly

SUSEGANA C’è un artigiano della CNA dietro il bellissimo padiglione “fotografico” della Regione Veneto al Vinitaly 2018. Ed è il fotografo paesaggista Arcangelo Piai, con studio a Susegana in via Nazionale 46, portavoce di CNA Fotografi territoriale di Treviso. Piai, l’anno scorso, ha partecipato e vinto il bando indetto dalla Regione per selezionare il professionista le cui immagini sarebbero state usate per allestire lo stand dell’Ente a una delle fiere del vino più importanti del mondo.

«Nel bando chiedevano 20 immagini che rappresentassero i territori DOC e DOCG del Veneto – spiega Arcangelo Piai - Sono riuscito a vincere il concorso grazie credo alla mia esperienza nella realizzazione di scatti in altissima risoluzione per il consorzio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore; ma anche ad altri lavori presentati come l’allestimento, con una immagine alta 4 metri e lunga 17, del Museo Manzoni all’interno dell’istituto Cerletti di Conegliano; e in genere per la mia esperienza nel fotografare il territorio, compresi i tutorial che ho fatto anni fa per Nikon Italia».

Il bando chiedeva foto in altissima risoluzione da stampare in formato 10 metri per 30-40 metri per ricoprire interamente due pareti, una lunga 80 metri e una lunga 100. «Da agosto a novembre dell’anno scorso ho girato il Veneto, nei territori del Prosecco Superiore, in Valpolicella, sui Colli Euganei, e in altre zone del Vicentino e Trevigiano – racconta Piai - È stato un lavoro molto impegnativo ma entusiasmante. Viviamo davvero in un territorio bellissimo. Forse non dovrei dirlo io, ma lo dico: al Vinitaly non c’era niente di così bello come il padiglione del Veneto: sono rimasto veramente soddisfatto del risultato». Arcangelo Piai è un fotografo appassionato del suo lavoro, che svolge con umiltà, dedizione e impegno. CNA Fotografi gli è grata per il tempo che da anni mette gratuitamente a servizio dell’Associazione per diffondere la qualità di una professione che ha dovuto modificarsi profondamente nel corso degli ultimi anni.

Gallery