L'Arsenale di Roncade presenta al pubblico il suo "Adventure Park" per i bambini

Un mese di febbraio da vivere all'insegna dell'avventura, quello proposto dall'Arsenale di Roncade, il Centro Commerciale posto lungo la Treviso-Mare. In questi giorni L'Arsenale si è trasformato in un luogo dedicato ai più temerari, grazie ad una serie di installazioni che faranno diventare bimbi (a partire dai 6 anni), ragazzi e adulti dei provetti scalatori. Fino al 7 febbraio i più intrepidi si potranno arrampicare sullo "Sherpa", una vasta pedana su cui si innalzano grandi pali di diverse altezze, con vari livelli di difficoltà, su cui i gli arrampicatori dovranno salire con il solo aiuto delle proprie forze.

Dal 9 al 17 febbraio sarà invece di scena il "Roto Climb", grande cilindro attrezzato con passaggi ed appigli da free-climbing che proporrà l'emozione della vera arrampicata in parete, unendo un pizzico di brivido dato dal movimento rotatorio dell'installazione. Il tutto, ovviamente, avverrà in assoluta sicurezza, per la tranquillità di mamma e papà: i piccoli scalatori saranno infatti dotati di ogni sistema di protezione e saranno seguiti, nelle loro imprese, da personale esperto e qualificato. Ancora una volta, dunque, L'Arsenale offre l'opportunità di trascorrere il proprio tempo libero divertendosi in famiglia e con gli amici in un luogo protetto, dove cui condividere tante esperienze di aggregazione, come le attività ludico-sportive, e sottolineando la propria vocazione di progetto al servizio della comunità e del territorio.

Le attrazioni saranno accessibili al pubblico tutti i giorni dalle ore 14:30 alle ore 19.30. Il sabato e la domenica l’accesso sarà consentito anche la mattina, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Inoltre, nelle giornate 9, 10, 11 e 14 il C.A.I. di Treviso, sarà presente per elargire consigli sulla tecnica dell’arrampicata. L’evento è gratuito.

Gallery