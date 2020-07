Arte magica: torna a Treviso il festival dedicato all'incanto

Dal 23 luglio prenderà il via la seconda edizione di "Arte Magica", il festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’utilizzo del linguaggio della magia, e quest’anno dedicato alla ricerca della felicità, con l’obiettivo di contribuire al benessere sociale della collettività dopo mesi particolarmente difficili. Due settimane di arte e meraviglia per 19 spettacoli, tutti gratuiti, ideati con un approccio innovativo: rendere gli eventi al contempo intrattenimento live, trasmissione televisiva e strategia di promozione turistica, fruibili in diretta in tutto il mondo. Tante le novità: un’anteprima mondiale, il primo live show di magia interattiva fruibile anche da casa grazie a una misteriosa “scatola magica”, e una nazionale, la tecnologia Real 8D, oltre che il ritorno delle Notti Magiche a Museo, in veste rinnovata, e di un nuovo format che prevede dei tour-evento attraverso i luoghi turistici più magici di Treviso. Il festival, realizzato grazie al supporto di CentroMarca Banca con la direzione artistica di Walter Rolfo, sostiene quest’anno il crowdfunding sociale promosso a favore del progetto “Tutto il mondo in un sorriso” organizzato da “Una mano per un sorriso - for children” e “Lilt Treviso - Giocare in corsia”, dedicato ai bambini e al diritto di essere, attraverso la piattaforma di raccolta fondi CMB4PEOPLE disponibile al seguente link.

«L’utilizzo della magia come forma d’arte, di linguaggio, e di mezzo di psicologia applicata alla ricerca della felicità ha il grande pregio di divertire grandi e piccini, suscitando allo stesso tempo riflessioni più profonde. Ringrazio Masters of Magic per aver colto la sfida di realizzare questo nuovo format legato anche alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico» commenta l’assessore ai Beni culturali e Turismo di Treviso, Lavinia Colonna Preti. «La magia e l’illusionismo hanno una straordinaria versatilità che ben si sposa con il nostro territorio, fatto di persone concrete che si mettono sempre in gioco ma che sono anche pronte a lasciarsi trasportare, attraverso questi spettacoli, per continuare a sognare. Nel nostro dna, come banca operiamo da sempre per realizzare i sogni e i progetti delle persone – commenta Tiziano Cenedese Presidente di CentroMarca Banca – Oggi vogliamo farlo ancora di più, dopo queste settimane impegnative durante le quali la tecnologia è riuscita comunque ad unirci, anche a chilometri di distanza. Per questa particolare occasione abbiamo messo a disposizione 100 kit interattivi per permettere, a chi resterà a casa, di essere coinvolto in uno degli spettacoli più emozionali: quello della felicità. La nostra volontà è quella di contribuire ad emozionare anche le persone che non riusciranno a presenziare ma che vorranno comunque scoprire la magia attraverso le ‘Scatole della felicità’. Iniziative di questo tipo hanno una così elevata importanza sociale che meritano sostegno e supporto da parte di aziende, che come la nostra, hanno deciso di fare sinergia per un obiettivo comune». Walter Rolfo, Direttore Artistico del festival: «La felicità è una scelta consapevole. Davanti a noi si prospettano, ogni istante, infinite realtà; scegliere la migliore è il vero segreto per scegliere di essere felici. Ed ecco la vera domanda: che cosa è reale e che cosa non lo è? Ecco perché un appassionato di illusionismo è la persona più adatta per squarciare questo velo. Da sempre chi pratica l’arte dell’illusionismo è un reality hacker, capace di plasmare il percepito rendendolo vero. Siamo onorati di tornare a Treviso per la seconda edizione del Festival “Arte Magica”. Sperimentare linguaggi nuovi e nuove forme di comunicazione richiede coraggio e lungimiranza, doti preziose e rare che caratterizzano l’approccio di questa città al futuro».

NOTTI MAGICHE AL MUSEO

Da giovedì 23 luglio a sabato 25 luglio, dodici eventi dedicati alla ricerca della felicità, attraverso la magia dell’arte-terapia. Dopo il sold out dell’edizione 2019, Arte Magica debutta con le visite magico-esperienziali al Museo Santa Caterina. Il pubblico sarà condotto in un viaggio misterioso attraverso le opere più significative del Museo, un modo innovativo e unico per raccontare l’arte ai cittadini e ai turisti attraverso la “lente della magia e della felicità”. I tour – in 4 turni prenotabili alle ore 18-19-20- 21 saranno condotti da Walter Rolfo, direttore artistico dell’evento. Autore, conduttore e produttore televisivo per Rai, Mediaset e Sky, Fondatore e Presidente di Masters of Magic, è esperto di processi percettivi legati alla ricerca della felicità. Prenotazioni e visite guidate gratuite al seguente link.

LO SPETTACOLO DELLA FELICITA’

Il 29 luglio alle 17.30, in anteprima mondiale all’Auditorium Santa Caterina, si terrà “Lo Spettacolo della Felicità”, il primo coaching show di magia interattivo condotto da Walter Rolfo con la regia di Alessandro Marrazzo. L’evento porterà gli spettatori – presenti in sala e in streaming grazie alle diretta live dalla pagine FB del Comune di Treviso e su piattaforma Zoom – in un vero e proprio viaggio alla ricerca della felicità, con la possibilità di interagire con il presentatore anche da casa. Grazie alle “Scatole della Felicità”, infatti, e agli oggetti in esse contenuti, il pubblico avrà la possibilità unica e coinvolgente di scoprire la magia fra le proprie mani e far apparire meraviglie fra le mura domestiche. Le prime 100 “Scatole della Felicità” sono offerte da CentroMarca Banca e prenotabili al seguente link. Chi volesse comprarne altre, potrà acquistarle al Museo Santa Caterina dal 23 al 25 luglio dalle 17.00 alle 21.00. Il ricavato della vendita, al netto dei costi, sarà devoluto al progetto “Tutto il mondo in un sorriso”. L’evento potrà essere seguito live, prenotando il posto a sedere su www.mastersofmagic.tv/artemagicatreviso, o in streaming sul maxischermo ledwall allestito alla Loggia dei Cavalieri, sulla pagina FB del Comune di Treviso e tramite la piattaforma Zoom accessibile dal seguente link.

THE MAGIC SIDE OF TREVISO

Il 30 e il 31 luglio, il festival si trasforma in una serie di eventi al confine tra spettacolo live e trasmissione televisiva, creati su misura con lo scopo di raccontare Treviso e i suoi luoghi d’arte più iconici, dalla Fontana delle Tette ai tesori della Chiesa di San Francesco. Un tour in 6 tappe-evento che si snoderà attraverso la narrazione e i prestigi di tre artisti di fama mondiale, Vanni de Luca, Andrea Boccia e Francesco Fontanelli con la conduzione di Walter Rolfo. Si entrerà nei luoghi misteriosi che caratterizzano la città di Treviso e in ognuno di questi un illusionista racconterà i segreti e le leggende del luogo, rendendo il racconto ancora più emozionante grazie a spettacoli di illusionismo creati su misura. I tour vedranno protagoniste varie parti della città: giovedì 30 luglio, alle 17.30 Loggia dei Trecento, Piazza dei Signori. Alle 18 Museo Bailo, Borgo Cavour 24. Alle 18.30 Museo Santa Caterina. Venerdì 31 luglio alle 17.30 Cattedrale, Piazza Duomo 1. Alle 18 Loggia dei Cavalieri, via Martiri della Libertà 48. Alle 18.30 Chiesa di S.Francesco. L’evento potrà essere seguito live, prenotando la partecipazione al tour guidato su www.mastersofmagic.tv/artemagicatreviso, o in streaming sul maxischermo ledwall allestito alla Loggia dei Cavalieri, sulla pagina FB del Comune di Treviso e tramite la piattaforma Zoom accessibile dal seguente link.

MAXI LED-WALL ALLA LOGGIA DEI CAVALIERI

Per permettere a tutti di assistere al festival Arte Magica, gli eventi Lo Spettacolo della Felicità e i tour The Magic Side of Treviso saranno trasmessi live sul maxischermo ledwall allestito alla Loggia dei Cavalieri, grazie alla collaborazione con Imputlevel Group. L’azienda trevigiana, da 30 anni nel settore Service Audio, Luci, Video e Strutture per lo spettacolo, il 30 e 31 luglio, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 (ogni 20 minuti), offrirà ai trevigiani la possibilità di sperimentare, in anteprima italiana, la nuova tecnologia audio Real 8D che si basa su una innovativa “sfera sonora” che avvolge l’ascoltatore in un’esperienza immersiva. Per prenotazioni della demo Real 8D

GLI OSPITI

WALTER ROLFO

Walter Rolfo sarà il direttore artistico del festival. E' un ingegnere, coach ed esperto in processi percettivi. Professore all'Università di Torino, è stato relatore al Tedx Roma e speaker al WIRED Next Fest di Milano. È uno dei massimi esperti al mondo di illusionismo e uno dei più importanti studiosi di psicologia applicata alla ricerca della felicità. Autore, conduttore e produttore televisivo per Rai, Mediaset e Sky ha al suo attivo più di mille trasmissioni TV. È fondatore e CeO di Masters of Magic, multinazionale torinese dell'illusionismo, worldwide leader per eventi live e tv legati alla magia. Da anni insegna strategie del pensiero laterale illusionistico per supportare le aziende e i loro leader nel raggiungimento dei loro obiettivi strategici. È consulente di multinazionali, tra cui: Coca-Cola, Ferrero, Juventus, Lavazza, Philip Morris, FCA, Bayer, CNH Industrial, F.C. Internazionale Milano, Goodyear, Pomellato, HP, Elior, Novartis, Crédit Agricole Vita, Robe di Kappa, BNL, Wind, Unicredit. Electrolux, Banca Intesa, Bosch, Boehringer, Generali Italia.

VANNI DE LUCA

Illusionista matematico, esperto in arti marziali, ed autentico calcolatore umano, è Campione Italiano di Magia al Masters of Magic di Saint-Vincent, Campione del Mondo di Street Magic e Campione Italiano di Mentalismo. Ispirato dalle spettacolari gesta dei supercalcolatori umani degli anni ’20, veri fenomeni del Varietà di inizio Novecento, Vanni ha sviluppato un metodo infallibile per ricordare pacchetti di informazioni mastodontici: riesce a memorizzare lunghe serie numeriche in pochi istanti e conosce il giorno della settimana relativo a qualsiasi data della storia. La sua unica arma è usare alla massima potenza una mente prodigiosa.

ANDREA BOCCIA

Ricercatore, scrittore e filosofo direttore della rivista “Tra palco e realtà”. Straordinario attore e illusionista, grazie alle sue doti di mentalista è stato ospite nei più importanti show televisivi, ammaliando il pubblico con i suoi prestigi e i racconti dal sapore antico. Collezionista di arti magiche e sognatore di altri tempi, Andrea vi trasporterà nel suo affascinante mondo parallelo dove la mente può rendere possibile ogni cosa.

FRANCESCO FONTANELLI

Finalista ai campionati europei di magia 2021 e finalista ai campionati italiani di magia 2017, ha iniziato a cimentarsi alle tecniche di illusionismo sin dalla nascita, salendo già all'età di 7 anni per la prima volta sul palcoscenico. Nel 2013 ha iniziato la sua carriera in televisione partecipando come prestigiatore nel programma televisivo "I fatti vostri" su Rai 2.