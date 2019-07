Arte Magica: a Treviso arriva il festival dedicato alla magia

Al via “Arte Magica”, il primo festival dedicato all'incanto, alla magia e al mental coaching ispirato ai Masters of Magic di Walter Rolfo, con uno speciale format pensato appositamente per Treviso.

Per la prima volta il linguaggio della magia intesa come forma d’arte diventa un’eccezionale mezzo di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, con la Loggia dei Cavalieri di nuovo punto di riferimento “incantato” della Città. La manifestazione - promossa dal Comune di Treviso e dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno con la partnership di CentroMarca Banca, istituto di credito che ha creduto fortemente nel progetto - debutterà mercoledì 10 luglio, alle 21.30 sotto la Loggia dei Cavalieri e sarà impreziosita dall'arte di Alessandro Marrazzo, regista e scenografo di fama mondiale che, in una crasi tra passato e futuro, proporrà una scenografia che rappresenta il punto di contatto tra due mondi così lontani. Il primo spettacolo di Arte Magica sarà “DreaMagic”, un vero e proprio gran galà della magia con artisti di fama internazionale che saliranno sul palco per affascinare e stupire il pubblico attraverso tre differenti stili dell’arte magica: grandi illusioni, escape artist e manipolazione.

I protagonisti dello show

Ernesto Planas - È il più conosciuto e premiato illusionista cubano della storia: Ernesto Planas ha creato una tecnica straordinariamente innovativa che gli ha permesso di essere per tre volte finalista ai campionati mondiali di magia e vincitore del Grand Prix a Città del Messico. Le Plus Grand Cabaret du Monde ha definito il suo numero uno dei 20 migliori act di tutti i tempi. È stato inoltre tre volte finalista al Campionato del Mondo di Magia.

Mr. David - La stampa lo ha definito l’Houdini del circo. Fra equilibrismo estremo e circus performance, Mr David un artista che solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con numeri di evasioni da catene, camicia di forza e manette in equilibrio su monocicli di grandi altezze. Record man di salti con la corda su monociclo, è spesso presente su televisioni italiane e estere. Il suo sarà uno spettacolo dove circo, escapologia, comicità e illusionismo creano un cocktail esilarante. Nel 2013 si è laureato campione del mondo di Street magic.

Alberto Giorgi e Laura - Sono fra i più interessanti esponenti dell’illusionismo europeo. Con il loro stile unico che coniuga abilmente modernità e tradizione vi condurranno nel loro mondo affascinante. Hanno fatto parte del cast di "The illusionists 1903", fra le più importanti produzioni al mondo di illusionismo, record di incassi a Broadway e tuttora la più venduta produzione di magia del pianeta. La loro unicità li ha portati a vincere i più ambiti premi del settore a livello internazionale. Tra i risultati più importanti della coppia il 2° Posto al Shanghai Magic Festival nel 2009 ed il prestigioso “Mandrake d’or” a Parigi nel 2008. Nel 2010 sono insigniti del “Trofeo Magic Stars” nel Teatro Princesse Grace in occasione del 25° Montecarlo Magic Stars, su invito della Principessa Stefanie di Monaco. Il secondo spettacolo, in programma giovedì 11 luglio alle 21:30, sarà Comedy Magic, “la magia di sorridere”, che svelerà al pubblico come l’arte magica sia un mezzo straordinario per sorridere e come attraverso la risata si possa imparare a rimodellare la nostra realtà per renderla migliore.

Gli artisti della serata

Samuel Barletti - brasiliano, è considerato uno dei massimi esponenti mondiali dell’arte della ventriloquia. Con una semplicità disarmante riesce a proporre una performance dal coefficiente di difficoltà altissimo, entusiasmando dai più piccoli ai più grandi. Otto milioni di telespettatori, con i loro voti, hanno incoronato Samuel Barletti vincitore della quinta edizione della popolare format TV internazionale “Italia’s Got Talent”.

Alessandro Politi - Artista di punta del celebre programma televisivo Zelig Circus, “il mago scozzese” è un illusionista geniale e capace di creare illusioni dal nulla. La sua comicità autoironica e muta arriva improvvisa, detonante e spettacolare.

Walter Maffei - Italo francese, Walter Maffei è stato finalista al Campionato del Mondo di Magia 2015. Nel suo palmares ci sono numerosi premi internazionali grazie a tecniche di manipolazione molto raffinate ad uno humor graffiante ed esilarante.