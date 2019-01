Articolo 31 in concerto a Treviso: saranno i super ospiti del Core Festival

J-Ax prosegue i festeggiamenti per i 25 anni di una carriera di grande successo e lo fa insieme a Dj Jad riunendo gli Articolo 31, band che ha fatto la storia del panorama italiano degli Anni Novanta e che ha fatto scatenare migliaia di persone con le canzoni simbolo "L’italiano medio", "La mia ragazza mena", "2030", "Così com’è", "Ohi Maria" e molte pietre miliari di una generazione intera.

«Per festeggiare 25 anni di carriera ho pensato una cosa: non voglio prendere per il culo nessuno. E se voglio essere onesto non posso ignorare una parte fondamentale e formativa della mia carriera: i primi 10 anni negli Articolo 31». Con queste parole, lo scorso settembre, J-Ax aveva diffuso la notizia esplosiva della reunion sui social. Oggi, una novità ancora più grossa interessa la band e i suoi tantissimi fan trevigiani dal momento che Core Festival ha annunciato che domenica 9 giugno saranno proprio gli Articolo 31 a chiudere in bellezza la prima edizione dell'evento destinato a prendere il posto di Home Festival a Treviso.

Dopo gli annunci dei giorni scorsi che avevano svelato artisti del calibro di Salmo, Calcutta e tantissimi altri protagonisti della scena italiana, Core Festival ha svelato un colpo di scena non indifferente per tutti coloro che sono cresciuti con la musica degli Articolo 31. La band, come detto, si esibirà domenica 9 giugno insieme a Maneskin, Emis Killa e a molti altri artisti che infiammeranno i 5 palchi del festival già dal primo pomeriggio. Una grande festa lunga tre giorni nel segno della musica destinata a chiudersi con una delle band simbolo della musica italiana negli ultimi anni.