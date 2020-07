Asolo Art Film Festival: «La 38esima edizione si svolgerà online»

Cosimo Terlizzi, direttore artistico per il secondo anno consecutivo dell'Asolo Art Film Festival, ha annunciato che l'edizione di quest'anno ci sarà nonostante i problemi legati al Coronavirus. L'appuntamento, dal 20 al 25 luglio sarà online.

Visto il grande lavoro di selezione delle opere arrivate, il direttore artistico si è avvalso di numerosi esperti del settore. Per la categoria "Film sull'arte" i selezionatori sono: Milo Adami, Karin Andersen e Raffaella Rivi. Per la categoria "Film d'arte": Elena Bordignon e Valeria Raho, mentre per i "Music video" Michele Faggi. La giuria vede in gioco le competenze e la maestria del coreografo e performer Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera Biennale Danza 2019; l’artista Silvia Costa; il regista Marco Bertozzi e la produttrice Federica Maria Bianchi. Tutte le proiezioni, e i contenuti streaming in diretta, sono a ingresso gratuito sul portale del festival. Film e cortometraggi in concorso saranno visibili dopo la registrazione nell’area riservata e limitatamente ai posti disponibili per ogni proiezione.

Sono 57 sono le opere selezionate, di cui 38 in concorso, divise in 3 sezioni. Per la sezione Film Sull’Arte (Lunghi e corti metraggi dedicati all’arte in tutte le sue forme, arte visiva, architettura, danza, musica, biografie, lavori di ricostruzione storica sui protagonisti dell’arte). Tra i lungometraggi concorrono: “Elliott Erwitt. Silence sounds good” di Adriana López Sanfeliu (Francia-Spagna); “Toulouse-Lautrec, Racing through life” di Gregory Monro (distribuzione Marine de Vanssay (Francia); “A Hole In The Head” di Piotr Subbotko (Polonia); “When you listen” di Sergi Cameron (Spagna – Bolilvia); “In un futuro Aprile” di Francesco Costabile - Federico Sanovitto (Italia); “Janitou” di Amine Hattou (Algeria, Germania, Qatar. Per la tipologia cortometraggi concorrono: “Who are you Pierrick Sorin ?” di Amaury Voslion (Francia); “Under the Skin - In Conversation with Anish Kapoor” di Martina Margaux Cozzi (Italia); “Mythologies” di Agathe Pichard (Francia); “I, Tony” di Argyro Nicolaou, Margaux Fitoussi (Cipro); “Still Untitled / Encore sans titre” di Geneviève Sauvé (Francia); “Concrete Forms of Resistance” di Nick Jordan (Libano-UK); “The Sasha” di María Molina Peiró (Paesi Bassi); “Peter Daler” di Davide Rapp (Italia); “Caravaggio era un maiale” di Giacomo Bolzani (italia).

Per la sezione Film d’Arte (opere audiovisive create con qualsiasi tecnologia usata come strumento d’espressione)sono state ammesse al concorso: “Vertiges” di Nathalie Rossetti (Belgio); “Fulfillment / Marketplace” di Christopher Thompson (Stati Uniti/Grecia); “Inbetweenness” di Mona Kasra (Stati Uniti); “Blue” di Francesco Thérèse (Italia); “The Orphan's Gift” di Dan Robert Lahiani (Israele/Francia); “Song of Clouds” di Ankit Poudel (Nepal); “Canis Major” di Charli Brissey (Stati Uniti); “Postdigital flipbook” diPablo-Martín Córdoba (Francia); “Ben” di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes, Mattia Parisotto (Italia); “Murmur” di Jan Locus, Stijn Demeulenaere (Belgio); “Words Words Words Are Decorative Sounds” di Giovanni Giaretta (Italia / Paesi Bassi); “We always need heroes” di Rosie Heinrich (Paesi Bassi); “A Shelter Perspective” di Claire Lance (Francia); “Undark” di Jeremy Bolen (Stati Uniti)e “Haiku” di Martin Gerigk (Italia/Giappone).

Nella sezione Music video, sono selezionate opere dedicate alla musica che spiccano in ricerca espressiva e poetica. Le opere selezionate sono: “Shadow of a Gun” di Acquasintetica; “Smile With Teeth – Husbandry” di Jaime Puerta (USA); “Part Twelve” di Taisia Deeva - distr. Yulia Travnikova (Germany); “Ci libereremo” di Francesco Cabras (Italia); “Gefror'ne Tränen” di Pop X - Davide Panizza (Italia); “MONO NO AWARE 物の哀れ” di Marco Molinelli (Italia); “Venice is On the water” di Paolo Pandin (Italia); “Blue suits you” di Christian Rainer (Italia).

Anche quest’anno due le selezioni fuori concorso: Affioramenti e la Selezione Speciale Danza. Affioramenti è curata dal direttore artistico Cosimo Terlizzi ed è uno spazio speciale dedicato ai giovani artisti provenienti da università e accademie d’arte. Le opere selezionate per questa sezione sono: “35,7+ (trentasette emmezzo più)” di Guido Balzani, Andrea Ceresa, Martina Sara D'Alessio; “Giardin*” di Maria Crestani; “Pharmakon” di Lorenzo Bussi; “Ossi” di Mattia Parisotto; “Dialogue at Lido” di Anja Dimitrijevic; “Supplica a mia madre” di Vito Ancona; “Blitz” di Andrea D'Arsiè; “Audition for a new Family e Time to take time” di Carolina Cappelli; “Time frame” di Daniele Muzzi; “Demiurgós” di Brando V. Gallo; “Aidan” di Will Klein e “The Frame” di Mert Sata e Berk Sata.

La Selezione Speciale Danza curata da Stefano Tomassini comprende opere di grande suggestione come: “Umbrella Dance For Hong Kong” di Wong King Fai (Hong Kong); “Não É normal (Not Normal)” di João Villas (UK); “Burden Halved” di Kitty McNamee (USA); “A Monologue in the Intermission” di Peter Vulchev - distr. Nevelin Vulchev (Bulgaria); “Darkness” di Sergio Racanati (Italia); “Alterations / Ko Murobushi” di Basile Doganis (Francia); “Intertidal. Barene” di Collettivo Confluenze - distr. Laura Santini (Italia). Tante le prime visioni mondiali e nazionali che caratterizzeranno il programma di quest’anno. Importanti le collaborazioni con i partner culturali come Sky Arte, Opera Estate e Iuav, determinanti per l’assegnazione dei premi speciali. Programma e calendario eventi saranno consultabili sul sito web e sulle pagine Facebook e Instagram di asoloartfilmfestival.