Asolo art film festival: al via "Punto a capo" dal 14 al 17 settembre

Ad Asolo, dal 14 al 17 settembre, quattro intense giornate di appuntamenti per Asolo Art Film Festival, il più antico Festival di Film sull'arte e biografie d'artista. Un’edizione “Punto e a capo” per riepilogarne la lunga storia e preparare un nuovo futuro, nella nuova sede del Chiostro dei SS. Pietro e Paolo ad Asolo dove sarà anche allestito l’importante archivio filmico dell’Art Film Festival di Asolo raccolto durante una lunga storia di altissimo profilo internazionale.

Asolo Art Film Festival rinasce, e dopo questa edizione “intermedia” sposterà i suoi appuntamenti a giugno, così com’è stato nella sue prime edizioni. Il prossimo appuntamento con Asolo Art Film Festival è, infatti già stato fissato dal 4 al 10 giugno 2018 e riproporrà anche i concorsi che hanno sempre caratterizzato la rassegna nata nel 1973, con una formula che ha richiamato artisti da tutto il mondo e che sarà “aggiornata” nei temi per continuare ad essere un osservatorio privilegiato sulle nuove forme e tendenze dell’espressività contemporanea. Ma, intanto, per questa edizione “Punto e a Capo”, il Festival vuole soprattutto affermare la sua vitalità, forte della sua storia e delle straordinarie energie e relazioni internazionali che ha saputo raccogliere intorno a sé.

GLI APPUNTAMENTI Giovedì 14 settembre 2017 40 ANNI INGRID Presentazione libro e mostre fotografica e di moda In occasione dei 40 anni dal conferimento del primo Premio Eleonora Duse ad Ingrid Bergman, una mostra di fotografie inedite ritraggono l’affascinante attrice durante il suo soggiorno asolano, accompagnate dai ricordi di Luciana Boccardi, autrice del volume Con Ingrid tra le colline viola. Videoproiezione del filmato originale Tributo ad Ingrid (Venezia, 31 agosto 1983), con la partecipazione di molte star hollywoodiane. In esclusiva, capsule d’alta moda Ingrid. Oggi: la celebre designer di borse Elisabetta Armellini ed altri stilisti di fama internazionale (Balestra, Persechino, Gattinoni, Curiel e Moraro) interpretano lo stile della Bergman in chiave contemporanea. Mostre visitabili da giovedì 14 a domenica 17 settembre. LA FESTA DEL FESTIVAL da giovedì 14 a domenica 17 ristorazione a Tema, Musica e Danza Una serie di eventi collaterali e appuntamenti conviviali perché il Festival sia davvero la festa di tutti: sonorità gospel e musiche da film si alternano alle frenetiche percussioni dei Batique. Perfomance di danze etniche od originali spettacoli che combinano le movenze corporee e la musica all’impiego delle tecnologie digitali. E poi, ogni sera un buffet a tema: si apre giovedì con “Cornaro Convivio”, per proseguire con “Spariglio di Laguna” e “Idea vegana” fino alla serata di domenica con “Mercato di pietanze etniche”.

FESTIVAL HISTORY: Retrospettiva della creatività ad Asolo da giovedì 14 a domenica 17 proiezioni a ciclo continuo Proiezioni a ciclo continuo di alcuni tra i più suggestivi lavori che negli anni hanno partecipato ad AsoloArtFilmFestival: un’occasione unica per appassionati e curiosi per vedere o rivedere film oggi quasi introvabili. BRICS ART: FINESTRE SUL MONDO da giovedì 14 a domenica 17 proiezioni e perfomances Una serie di appuntamenti dedicati alla cinematografia e l’arte di alcuni paesi appartenenti al BRICS ed altre nazioni emergenti. Perfomance musicali e di danza, reading poetici, proiezioni di opere originali celebrano la vocazione di Asolo all’interculturalità. Focus on: Brasile. Con la partecipazione del Sovrintendente della Cultura dello Stato di Goias Nars Chaul. Proiezione dei film vincitori del Festival Internazionale del Cinema Ambientale di Goias. Inaugurazione della scultura di 17 metri realizzata dallo scultore Giovanni Casellato, che sarà posizionata al centro di Asolo durante i giorni del festival. Sarà svelata solo la sera di giovedì con accompagnamento di canti gospel. venerdì 15 settembre 2017 WORKSHOP MANIFESTO PER IL (NUOVO) FESTIVAL: tavola rotonda aperta al pubblico, per ripercorrere insieme la prestigiosa storia di AsoloArtFilmFestival e tracciarne le rotte per un futuro. Pensando che sia le forme espressive artistiche sia le tecnologie legate alle immagini sono mutate dal 1973 ad oggi. Intervengono: Bettina Ehrhardt, Giulia Lavarone, Lisandro Nogueira, Fabrizio Panozzo, Alessandro Romanini, Tatiana Shumova, Alessandro Tomei, Marco Tonon, Luciano Zaccaria, Andrea Franchin BRICS ART: FINESTRE SUL MONDO Focus on: Russia.

Grazie alla collaborazione del Centro dei Festival cinematografici e programmi internazionali della Federazione Russa, un’affascinante rassegna dedicata alla locale cinematografia. MAURIZIO CATTELAN: BE RIGHT BACK proiezione del film Maurizio Cattelan: Be Right Back, il primo documentario su e con Maurizio Cattelan, in premiere asolana dove l’ironia verso il mondo dell’arte crea a sua volta una forma artistica. sabato 16 settembre 2017 BRICS ART: FINESTRE SUL MONDO Focus on: Taiwan. Una rassegna di new media art, che permette di penetrare nella cybernetica cultura di questo rivoluzionario paese, scoprendo innovazioni e linguaggi presto parte della nostra quotidianità. Curata dalla storica dell’arte Yunnia Yang e già presentata nelle scorse settimane in Macedonia, Croazia, Slovenia e Germania, è un’esclusiva italiana per Asolo Art Film Festival. NUOVE TECNOLOGIE DELL’IMMAGINE Dissertazioni libere Una line-up di speaker straordinari per capire come tecnologie digitali e nuovi media rimodulino la contemporanea percezione dell’arte e del reale. I quattro panel della conferenza: “L’immagine ritrovata. Conservazione, restauro, valorizzazione dei documenti audiovisivi” - “Creatività&digitale: Motion graphic e animazione 3D” - “Oltre lo schermo: l’immagine in movimento nelle esperienze immersive - “Videoarte: sperimentazione e contaminazione”. Interventi di: Debora Ferrari e Luca Traini (Musea_Game Art Gallery, Neoludica_Art is a Game), Roberto Fiorini (CrossmediaGroup; Klimt Experience), Fabio Viola (TuoMuseo, Gameification). sabato 16 – domenica 17 settembre 2017 MOSTRE & INSTALLAZIONI IMMERSIVE Perfomance e installazioni multimediali e immersive, di: Alessandro Amaducci, Selene Citron e Luca Lunardi, Igor Imhoff, Eleonora Manca, Raffaella Rivi, Filippo Scaboro. PINK FLOYD: LIVE AT POMPEI Proiezione dello storico docu-film Pink Floyd: Live at Pompei, alla presenza del regista Adrian Maben, che nel 2006 fu insignito del Premio Flavia Paulon alla carriera. domenica 17 settembre 2017 BRICS ART: FINESTRE SUL MONDO Focus on: Africa. Proiezione di film, per uno sguardo sulle esperienze creative originali del continente africano PREMIO ATTILIO ZAMPERONI Cerimonia di Conferimento In memoria dello storico patron del Festival, di cui si vuole ricordare i tratti di talento e genialità, nonché l’indiscutibile generosità, il Premio Attilio Zamperoni vuole mettere in evidenza e valorizzare, portandole ad esempio, le caratteristiche di eccellenza, forza interiore, genialità e generosità presenti in molti ambiti del territorio veneto. Verrà quindi attribuito ad una personalità veneta, che si sia contraddistinta per innovazione e creatività, riuscendo a concretizzare idee e progetti impegnativi e visionari, così da contribuire alla promozione del territorio a livello culturale, sociale ed economico: il nome del vincitore della prima edizione sarà svelato soltanto domenica 17. Performances di danza nel chiostro con balli etnici e le percussioni dei Batique

