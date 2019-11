Borghi dimenticati, un progetto fotografico racconta lo spopolamento montano

Un borgo conosciuto e ambìto dal turismo internazionale ospita una serata di riflessione sullo spopolamento dei piccoli centri montani, con la proiezione delle 97 fotografie del Gruppo fotografico del Club Alpino Italiano di Mestre, la testimonianza di Umberto Bassan, “eremita” di Vallier, e la presentazione del lavoro di mappatura svolto da un team di architetti che tentano di rigenerare i due borghi Vallier e Albe. Quale pulpito può a essere più adatto di un borgo vitale e dalla forte attrattività internazionale per portare l’attenzione su quei borghi, ben 5.300 in Italia e soprattutto montani, che hanno avuto un destino più triste e sono oggi abbandonati? Asolo, Treviso, venerdì 29 novembre alle 20.45 ospiterà nella Sala della Ragione (via Regina Cornaro, 74) l’incontro “Borghi dimenticati. Viaggio in luoghi dimenticati della montagna veneta”, a cura del Gruppo fotografico del Club Alpino Italiano di Mestre, Salviamo il paesaggio - Sezione Castellana e Italia Nostra Asolo, con il patrocinio di Italia Nostra e del Comune di Asolo, che concede anche la sala.

L’appuntamento prevede la proiezione delle 97 foto del progetto, accompagnata da letture recitate da Patty Ferraro tratte dal romanzo I silenzi di Fumegai dello scrittore e psicologo Alessandro Fort, dal racconto dell'eremita Umberto Bassan dedicato alla sua vita nel borgo di Vallier e al catastrofico episodio della tempesta Vaja che l'ha colpito, dalla proiezione di un estratto del documentario I luoghi del silenzio di Francesco Pistollato e, infine, si terminerà con la presentazione dell'Associazione Vallier e Albe e del lavoro di mappatura svolto da un team di architetti che tentano di rigenerare i due borghi Vallier e Albe.