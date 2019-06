Finley e Gabry Ponte: al via ad Asolo la terza edizione di HI FI music Festival

Ad Asolo ritorna a gran voce, per la terza edizione consecutiva un festival a 360°, aperto a tutti, concepito e progettato per rendere omaggio all’arte della musica, in tutte le sue sfumature. “HIFI - How I Feel It - Music Festival” si terrà a Pagnano d’Asolo dal 13 al 16 e dal 20 al 23 giugno presso l’area festeggiamenti di Pagnano d’Asolo in Via San Cosmo, soprannominata per l’occasione: HIFI Park!

L'EVENTO Due weekend da giovedì a domenica, si prospettano quindi otto giorni di divertimento per tutti, dai più giovani alle famiglie. Tanti gli ospiti e gli eventi in programma: l’HIFI ospiterà infatti la prima Holi Color Run benefica, ma anche due Silent Disco, in cui si ballerà indossando delle cuffie e senza far rumore, e tante proposte di musica dance e commerciale con il live di Shade e Nitro, il dj set di Gabry Ponte e l’attesissimo Land of Comix per gli appassionati del mondo Cosplay. L'appuntamento offrirà inoltre un bel palcoscenico a diversi gruppi musicali, tra cui gli ACIDI, cover band degli ufficiale degli AC/DC, e i Finley, formazione milanese dalle sonorità hard pop alla quale sarà affidato, giovedì 13 giugno, il concerto di inaugurazione. Per tutta la durata della manifestazione, all’HIFI Park saranno inoltre in funzione diversi stand dedicati al cibo e alle bevande.

GLI ORGANIZZATORI «L’idea di HIFI Music Festival è nata per valorizzare, attraverso la musica, il Comune di Asolo e l’area della manifestazione, dove già il Comitato Festeggiamenti Pagnano, con cui abbiamo lavorato per la realizzazione della manifestazione offre molti altri appuntamenti musicali e gastronomici - spiega uno degli organizzatori Jacopo Franza, titolare della startup giovanile UDC Agency operante nel settore eventi -. L’ HIFI è un festival per tutti, non solo per i giovani. Abbiamo pensato anche alle esigenze delle famiglie, scegliendo un luogo facilmente raggiungibile e creando un evento capace di celebrare la musica a tutto tondo, con sonorità e generi completamente differenti. Per questo vogliamo ringraziare il Comitato Festeggiamenti Pagnano e il Comune di Asolo, che hanno accettato le nostre proposte ed hanno permesso ad HIFI Music Festival di diventare realtà vantando già ben due edizioni di grande successo».

IL PROGRAMMA

Giovedì 13 Giugno: dalle 19

La grande inaugurazione

FINLEY live, Bengala Fire, Rock’n’Roll band contest winner

Venerdì 14 Giugno: dalle 19

La notte "From Blues To Rock"

ACIDI Live, ALMOST BLUES, Rock’n’Roll band contest winner

Sabato 15 Giugno: dalle 19

La serata pop tutta da cantare

SHADE & NITRO live, The Miracle, Nicky Jay

dalle 02: Silent Disco

Domenica 16 Giugno: dalle 16

La giornata benefica per tutti: famiglie, bambini e giovani.

HOLI COLOR RUN, parte del ricavato devoluto a Cà’Leido della Cooperativa Sonda: comunità educativa diurna per minori e adolescenti con Autismo dai 6 ai 18 anni d'età. Attualmente prendiamo in carico 58 famiglie e offriamo interventi anche nel contesto domiciliare. Kairos, centro per giovani adulti con autismo ospita invece ragazzi dai 18 ai 35 anni d'età. L'Equipe multidisciplinare è composta da educatori, pedagogisti, psicologi, terapisti occupazionali e logopedisti. La nostra mission è quella di ampliare gli interventi nel territorio circostante e prendere in carico bambini al di sotto dei 6 anni d'età. Attualmente è stata costruita una nuova sede/comunità che potrà ospitare bambini dai 4 anni abbassando così l'età di presa in carico.

Dalle 18:00 Holi Color Explosion con ScuolaZoo, Pluswell, Dario C, Contessotto, Jodeejay

Giovedì 20 Giugno: dalle 19

Il party più molesto del Veneto

Con ASBRONZATISSIMI

Venerdì 21 Giugno: dalle 19

Italian Techno Artists

FRANCHINO, RICKY LE ROY, IGOR S, LADY BRIAN, 00 ZICKY

Sabato 22 Giugno: dalle 19

Serata anni 2000

GABRY PONTE, TBM – Throw Back Music

dalle 02: Silent Disco

Domenica 23 Giugno: dalle 10

Land Of Comix

L’evento Cosplay dedicato ad appassionati, ma anche a tutti coloro che vogliono scoprire un mondo nuovo, sul palco molti artisti tra cui il live di GIORGIO VANNI.