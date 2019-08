VIII Premio Angelo Vassallo, menzione di merito al sindaco di Asolo

Il riconoscimento nazionale promosso da Legambiente e Anci è ispirato agli alti valori morali e civili che hanno guidato il mandato del “sindaco pescatore” di Pollica, Salerno: ogni anno viene assegnato ad un primo cittadino virtuoso, che si è impegnato a favorire lo sviluppo del territorio nel rispetto di ambiente e legalità. Mauro Migliorini, sindaco della “città dai cento orizzonti”, è stato segnalato con una menzione di merito per gli interventi di aumento dell’efficienza energetica pubblica e privata, di difesa del paesaggio e della biodiversità e di promozione e sviluppo del territorio e dei prodotti locali.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 10 agosto a Pollica. Anche Asolo sarà protagonista quest’anno dell’ottavo Premio Angelo Vassallo, riconoscimento istituito da Comune di Pollica, Anci, Legambiente, Slow Food, Cittaslow, Federparchi e Libera in memoria del “sindaco pescatore” di Pollica, Salerno, ucciso nel 2010 in un attentato: ogni anno viene premiato un sindaco italiano che abbia favorito lo sviluppo del proprio territorio, nel rispetto dell’ambiente e della legalità come fece Vassallo, e ne vengono segnalati altri meritevoli, come accade quest’anno con Mauro Migliorini, primo cittadino della “città dai cento orizzonti”.

A sostegno della candidatura di Migliorini, che ritirerà l’attestato di merito a Pollica sabato 10 agosto, sono stati presentati i progetti realizzati dall’amministrazione di Asolo nel corso del suo primo mandato (2014 - 2019), grazie ad una efficace rete di collaborazioni con amministratori, dipendenti comunali, associazioni, aziende, consorzi e gruppi di cittadini. Si tratta nello specifico di azioni volte ad aumentare l’efficienza energetica pubblica e privata (gestione intelligente dell’illuminazione pubblica con punti luce a basso consumo e sensori per autoregolazione e controllo telematico, sostituzione delle vecchie caldaie, realizzazione del nuovo plesso della scuola primaria secondo i criteri della bioarchitettura e del risparmio energetico), interventi di difesa del paesaggio e della biodiversità (corsi teorici e pratici dedicati alla coltivazione ottimale delle piante, incentivazione della coltivazione di piante capaci di richiamare le api, nuovo regolamento fitosanitario condiviso con i produttori dell’area asolana) ed è stato istituito il Premio Asolo Cittaslow per la difesa del paesaggio, per valorizzare le realtà che si impegnano a preservare il territorio collinare (nel 2018 assegnato a Boscasolo).