Ritorna "Assaporando Cison", due weekend all'insegna dell'alta cucina e degli antichi sapori

CISON DI VALMARINO Sapori, cultura, arte e tradizione: tutto questo è “Assaporando Cison”, la manifestazione dedicata ai settori d’eccellenza dell’enogastronomia locale e nazionale, che ritorna quest’anno con la sua sesta edizione. Un fitto programma di eventi che si estende in due fine settimana, sabato 25 e domenica 26 marzo e sabato 1° e domenica 2 aprile. A fare da cornice alla manifestazione Cison di Valmarino, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, incastonato sulle colline dell’Alta Marca: un percorso tra gusto e alta cucina, che vedrà la partecipazione di sessanta espositori in stand gastronomici, dislocati tra piazza Roma e le tenute dei Conti Brandolini d’Adda, che per la prima volta apriranno le loro cucine per dare vita a due eventi imperdibili.



Quattro giornate con appuntamenti ormai entrati a pieno diritto nella tradizione della rassegna ma anche molte novità: dall’irrinunciabile “Al speo pì bon”, gara di preparazione dello spiedo cucinato secondo la migliore tradizione Cisonese e che avrà come testimonial la conduttrice Sveva Sagramola (Geo & Geo, programma di Rai 3), ai corsi di cucina sui legumi tenuti dalla Chef Therry Sossai, passando per il corso di lavorazione del cioccolato, sotto l’occhio vigile del Maestro Mirco Della Vecchia, direttamente da Rai 2. Un sentiero intrecciato tra la riscoperta di antichi sapori e nuove tendenze, in un connubio di qualità e armonia con l’ambiente, con proposte bio e vegane. Dimostrazioni, degustazioni di prodotti di eccellenza del territorio, incontri con esperti, produttori agroalimentari e artigiani del gusto provenienti da tutta Italia, pronti ad animare il centro storico di Cison di Valmarino, ormai candidata anche al titolo di “piccola capitale del gusto”.

Gallery