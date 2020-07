Aurora Ramazzotti all'Osteria senz'oste: «Qui è un paradiso»

Domenica sulle colline trevigiane per Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha trascorso il fine settimana tra le meraviglie del Veneto.

Immancabile la visita a Venezia (con tanto di giro in gondola sotto il Ponte dei Sospiri) e alla coloratissima isola di Burano. Domenica 19 luglio la coppia si è spostata in provincia di Treviso per una visita alle colline del Prosecco, patrimonio Unesco. Valdobbiadene e dintorni hanno subito conquistato Aurora e Goffredo. Il reportage della loro domenica è finito ovviamente sul profilo Instagram "Therealauroragram" che vanta quasi due milioni di follower. La coppia si è fermata all'Osteria senz'oste dove è stata ricevuta dal titolare Cesare De Stefani che li ha accolti con bottiglie di vino e salumi locali. Aurora e Goffredo hanno pubblicato vari video dalla celebre osteria: dal panorama con vista sulle colline di Valdobbiadene fino al diverente momento dell'apertura, da parte di Aurora, di una bottiglia di Prosecco. Finito l'aperitivo, Aurora e Goffredo hanno fatto tappa al ristorante Ca' del Poggio per un pranzo tra amici e hanno concluso la loro visita nella Marca a Castelbrando dove hanno visitato l'ex castello per poi arrivare all'agriturismo La Dolza dove hanno terminato il soggiorno trevigiano con un giro a cavallo. «Qui è un paradiso» ha detto Aurora ai suoi fan, consigliando loro una visita a Castelbrando. Il rischio di perdere il treno del ritorno ha costretto la coppia a una partenza anticipata dal ranch "La Dolza". «Ma torneremo» assicura la figlia di Michelle Hunziker prima di lasciare la Marca. Un weekend da ricordare tra le bellezze della provincia.