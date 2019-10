Autunno in Castello: torna l'evento dedicato ad artigianato, gusto e giardino

A Roncade torna "Autunno in castello", la manifestazione organizzata dalla famiglia Ciani Bassetti che punta a regalare grandi novità. Per quest'autunno, infatti, tra gli espositori che occuperanno i 1500 metri quadrati coperti della dimora nel cuore di Roncade, vi saranno anche marchi made in Italy di prodotti dedicati all’arredo di interni: a essi, infatti, verrà riservata la zona del granaio piccolo che - per l’occasione - diventerà uno show-room di complementi d’arredo di alta qualità, esclusivamente prodotti nella nostra nazione.

A contraddistinguere la zona del granaio grande sarà, come sempre, l’area dell’artigianato dove artigiani ed espositori metteranno in risalto prodotti legati al mondo dell’abbigliamento, della gioielleria e dell’arte. Non mancherà nemmeno quest’anno il focus sull’area gusto, che per l’occasione sarà in grado di deliziare il palato degli ospiti con proposte tipiche di ogni zona d’Italia, e un corner dedicato al cibo da passeggio. Per i più piccoli il mondo Lego saprà stupire ancora. Dopo il debutto nell’edizione di Primavera in Castello 2019, la collaborazione con Lab - Literally Addicted to Bricks (azienda di Roncade dedicata alla realizzazione di diorami composti esclusivamente dai famosi mattoncini danesi) raddoppia i suoi laboratori, e coinvolgerà i bambini presenti in realizzazioni e giochi all’insegna della creatività e, ovviamente, della fantasia. Non mancherà l’attenzione alla cultura e alla storia del Castello con le note “Lezioni in villa” che racconteranno la storia, le curiosità e i segreti della Villa e del suo orologio, della Cappella e della Bottaia. Qui, lo staff del Castello assieme ai suoi esperti enologi racconteranno ai visitatori le due anime del Castello: la storia e il vino. Questo autunno, inoltre, la famiglia Ciani Bassetti avrà l’onore di ospitare e sostenere l’Associazione Gruppo di Volontariato Vincenziano – AIC Italia, gruppo di amiche che da anni realizza manufatti unici e originali il cui ricavato va ad aiutare le persone in difficoltà che si rivolgono alla San Vincenzo per cibo, casa, lavoro.