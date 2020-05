Corso di formazione gratuito on line per baby sitter

I Comuni di Cornuda, Crocetta del Montello, Maser e Pederobba, e gli Sportelli Lavoro dei quattro comuni, coordinati da La Esse, propongono da venerdì 15 maggio 2020 un percorso di formazione gratuito per baby sitter. L’iniziativa è finalizzata alla creazione di un elenco che raccolga le disponibilità di candidati e candidate per offrire un supporto alle persone in cerca di occupazione e, allo stesso tempo, per rispondere ai bisogni dei genitori che riprendono il lavoro dopo il periodo di lontananza forzata. Il corso si svolgerà online, attraverso la piattaforma Google Meet, e sarà strutturato in 9 incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno, con il contributo di formatori e professionisti del territorio. Si parte venerdì 15 maggio 2020 alle ore 18 per approfondire il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro domestici ai tempi del Covid-19.

Per iscriversi al corso di formazione e, successivamente, per far parte dell'Elenco Baby sitter, che verrà reso disponibile alle famiglie che lo richiedono attraverso gli Sportelli Lavoro, è necessario essere residenti in uno dei quattro comuni, conoscere la lingua italiana, ed essere maggiorenni. Le famiglie potranno poi gestire autonomamente la selezione e le questioni di carattere contrattuale.

Iscrizione al corso attraverso il modulo online: https://bit.ly/corso_babysitter_15maggio