Il grande pattinaggio torna in Piazza dei Signori: spettacolo sotto le stelle

Salti e piroette, virtuosismi e raffinate coreografie: Piazza dei Signori si prepara ad ospitare lo spettacolo del pattinaggio a rotelle. Sabato 31 agosto, nel cuore di Treviso, è in programma l’ottava edizione di “Stelle sotto le stelle”, rassegna che torna in città dopo un anno d’assenza per ragioni organizzative.

I pattinatori si esibiranno su una grande pista rettangolare, lunga 40 metri e larga 20, che verrà allestita in Piazza dei Signori. Sarà uno spettacolo unico, in una cornice di grande fascino. Oltre mille persone hanno assistito all’edizione 2017 di “Stelle sotto le stelle”, applaudendo le evoluzioni dei migliori pattinatori trevigiani, e non solo. «Sarà una serata dedicata ai singoli, alle coppie e ai gruppi – spiega l’organizzatore Bruno Sartorato, delegato territoriale per Treviso e Belluno della Fisr, la Federazione Italiana Sport Rotellistici - Applaudiremo i migliori interpreti del pattinaggio artistico. Ma è anche prevista un’esibizione di pattinaggio freestyle e presenteremo la squadra di pattinaggio corsa della Polisportiva Casier, che anche quest’anno ha raccolto allori. Il pattinaggio a rotelle, in ambito federale, è una realtà che sul territorio coinvolge 31 società per l’artistico, il nostro fiore all’occhiello, e altri quattro club tra corsa e hockey. ‘Stelle sotto le stelle’ è una grande vetrina per l’intero movimento. Ringraziamo l’amministrazione comunale che, con grande sensibilità, ci ha concesso l’utilizzo di Piazza dei Signori». I protagonisti di “Stelle sotto le stelle” prenderanno confidenza con la pista a partire dal pomeriggio di sabato. Alle 20.15 la sfilata dei pattinatori da Piazza Duomo a Piazza dei Signori. Seguirà un intermezzo musicale con l’esibizione della Banda Spettacolo di Ponte di Piave e Salgareda. Poi, spazio ai pattinatori. Il cast sarà ufficializzato nei prossimi giorni. L’ingresso è gratuito. Spettacolo garantito .