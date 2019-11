Una Barbie dedicata a Bebe Vio: «Sarà d'ispirazione per le bambine»

In occasione delle sessantesimo anniversario dalla nascita della bambola più famosa al mondo, Mattel Italia ha deciso di lanciare sul mercato una Barbie "one of a kind", in copia unica e con le sembianze dell'atleta paralimpica trevigiana. Nei prossimi giorni Bebe sarà protagonista di un video promozionale legato alla nuova Barbie a lei dedicata. Un messaggio importante per le bambine di tutta Italia affinché possano seguire esempi virtuosi come quello della giovane atleta trevigiana.

«Non posso ancora crederci - ha scritto Bebe su Facebook - Da piccola mi divertivo ad "infilzare" Ken facendo tirare di scherma la mia Barbie. Era il mio modo per convincermi che l'astuzia e la tecnica potessero annullare le differenze fisiche con il bambolotto maschio. Oggi, il solo pensiero che qualcun altro potrà farlo con il mio personaggio mi riempe il cuore e mi ricorda la responsabilità che ho nei confronti di molti bambini. Spero di non tradirvi mai e di poter essere sempre più una fonte d'ispirazione».