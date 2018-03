La Regina delle Dolomiti ospita Bebe Vio per un lungo weekend di sport inclusivo

TREVISO Le realtà del territorio ampezzano sono pronte per accogliere Bebe Vio e i 25 ragazzi di art4sport Onlus, associazione nata nel 2009, a seguito della sua vicenda personale, per promuovere lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. Un vero e proprio aiuto concreto, quello di art4sport, che, grazie al supporto economico e pratico/organizzativo alle famiglie dei bambini protesizzati, gli permette di continuare a giocare, divertirsi e socializzare attraverso l’attività sportiva.

Sensibile a queste tematiche, la Scuola Sci Cortina, per il secondo anno consecutivo, ha messo a disposizione di art4sport maestri di sci specializzati nell’insegnamento di questa attività a ragazzi con disabilità motorie. «Anche quest’anno abbiamo voluto fortemente dare vita - insieme a partner, ristoratori, aziende e tante realtà del territorio - a questo importante appuntamento di sensibilizzazione nei confronti dello sport inclusivo - spiega Giovanni Alverà, presidente della Scuola Sci Cortina, promotrice di questa iniziativa -. La conca ampezzana sarà così nuovamente teatro, per cinque giorni, di numerosi appuntamenti, tutti volti a lanciare un forte messaggio di positività, all’insegna della condivisione della passione per la pratica sportiva».

Il programma delle giornate

Mercoledì 21 marzo

Ore 18.30 | Aperitivo di benvenuto presso la Scuola Sci Cortina, con mostra dei disegni degli alunni della Scuola Primaria Duca d’Aosta di Cortina d’Ampezzo (che hanno disegnato i pettorali per la gara di sci di sabato 24 marzo)

Giovedì 22 marzo

Sci presso la Ski Area Socrepes

Venerdì 23 marzo

Sci presso la Ski Area Socrepes

Ore 19.00 | Incontro “Bebe Vio dialoga con il rugbista Martín Castrogiovanni”, da sempre impegnato nel sociale, presso il Park Hotel Faloria

Sabato 24 marzo

Ore 11.00 | 2° trofeo art4sport presso la Ski Area Socrepes | Organizzato in collaborazione con Fondazione Cortina 2021, vedrà i ragazzi dell’associazione partecipare come capitanini di una grande gara a squadre

Ore 18.00 | Fiaccolata presso la Ski Area Socrepes

Domenica 25 marzo

Mattinata dedicata all’arrampicata presso l’area delle Cinque Torri insieme alle Guide Alpine di Cortina