Bebe Vio prende la patente: "Dedicato a chi mi prendeva in giro"

MOGLIANO VENETO "Sono super felice di poter sfrecciare per le strade! Tranquilli comunque, vi terrò aggiornati sulle città dove andrò... così potrete scappare in tempo! Questa patente la dedico a tutte le persone che mi prendevano in giro per le bocciature alla teoria... grazie ragazzi!": con questo post pubblicato su Facebook la campionessa paraolimpica moglianese Bebe Vio celebra il conseguimento della tanta agognata licenza per poter guidare l'auto. Bebe, reduce dalla conduzione di una trasmissione su raiuno (con ascolti sotto le attese) e protagonista di vari spot televisivi, si fa immortalare con una Toyota (marchio di cui è testimonial).