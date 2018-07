Una voce "incredibile" per l'eroina Bebe Vio!

TREVISO Si chiama Voyd, ed è la giovane eroina "mezza matta" capace di spostare oggetti e persone crendo dei "buchi" nella realtà. Una "figata" di potere quello che la nostra Bebe Vio porterà al cinema nelle sale italiane. E' questo il debutto cinematografico per la campionessa olimpica Bebe Vio: la sua voce animerà uno dei nuovi personaggi del film targato Pixar "Gli Incredibili 2". Il sequel d'animazione uscirà in Italia il 19 settembre e sarà il battesimo nel grande schermo per l'atleta paralimpica, dopo aver già riscosso successo in tivù. Un super eroe Made in Veneto pronto già a sbancare anche il pubblico cinematografico.