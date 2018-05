Benetton lancia una nuova linea di costumi da bagno in fibra biologica

TREVISO United Colors of Benetton presenta Bio Beachwear, una nuova linea di costumi da bagno femminili realizzata in un filato di origine organica. La maggior parte dei costumi da bagno che si trovano in commercio è in nylon, o poliammide, un polimero sintetizzato in laboratorio per avere caratteristiche di estrema leggerezza, elasticità, resistenza all’usura e velocità di asciugatura.

La linea Bio Beachwear utilizza un nylon hi tech di origine vegetale. Ottenuto da semi di ricino che crescono generalmente in zone aride non destinate all'agricoltura, questo filo non ha alcuna ripercussione sulla catena alimentare. Inoltre, la sua lavorazione implica un notevole risparmio di acqua e del 25% di emissioni di CO2 rispetto alla poliammide convenzionale.

I prodotti Bio Beachwear sono caratterizzati da linee pulite, tagli moderni e realizzati con un materiale ad effetto costa che ne impreziosisce l’aspetto. È solo l’ultima tra le iniziative di sostenibilità di Benetton Group, che nel 2017 è entrato a far parte del SAC (Sustainable Apparel Coalition), la più grande alleanza per la produzione sostenibile cui appartengono marchi della moda, delle calzature e del tessile. La linea Bio Beachwear sarà in vendita a partire dal 22 maggio negli store Undercolors in Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e Russia e sul sito e-commerce benetton.com .