Riapre i battenti il negozio Benetton di Deauville, in Normandia

Il negozio United Colors of Benetton di Deauville, in Francia, riapre sabato 13 luglio con un design tutto nuovo, la collezione Autunno Inverno 2019/20 firmata da Jean-Charles de Castelbajac e la presenza di Clara Berry, famosa influencer e modella francese, madrina dell’evento. Storica località balneare sulle coste della Normandia, Deauville è celebre per gli ombrelloni colorati delle sue spiagge e per essere stata una delle destinazioni preferite dalle star del jetset, come Coco Chanel, Rita Hayworth e Yves Saint Laurent.

Il negozio Benetton di Rue Eugènes Colas 82, che si sviluppa su una superficie di 100 metri quadrati, è stato rinnovato secondo lo store concept “Light Colors” (un concept agile, snello e flessibile) che ospita l’intervento esclusivo dell’architetto italiano Tobia Scarpa: un particolare sistema di illuminazione mette in primo piano i colori e la personalità dei capi Benetton. La riapertura del negozio prevede anche il lancio della collezione Autunno Inverno 2019/20 di United Colors of Benetton, firmata dall’artista francese Jean-Charles de Castelbajac. Si tratta di una celebrazione del DNA del brand, in cui l’energia vitaminica e la maglieria italiana, la fantasia dei dettagli e lo spirito chic-sportivo sono miscelati in un universo pop e contemporaneo per lui e per lei. Clara Berry, influencer francese e star di Instagram, interverrà all’evento di inaugurazione e incontrerà i suoi fan nel pomeriggio di sabato 13 luglio. Benetton è presente in Francia dal 1969; attualmente conta circa 60 presenze commerciali su tutto territorio, nelle più strategiche località francesi.