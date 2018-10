Halloween: a Treviso arriva Benny Benassi

Autentica novità stagionale, Rdka, il nuovo locale della Fonderia di Treviso per la notte di Halloween presenta un ospite più che speciale: il dj Benny Benassi.

Icona delle consolle di tutto il mondo da oltre un decennio, vincitore nel 2008 dei Grammy Awards, autore di hit planetarie quali “Satisfation”, “Beatiful People” e “Cinema”, nonché protagonista di festival assoluti quali Coachella, Ultra, Tomorrowland, Edc e Beyond Wonderland, giusto per nominarne alcuni. Ha collaborato alla produzione di “Celebration”, album di Madonna del 2012, ha remixato mostri sacri quali Bob Marley & The Wailers, Giorgio Moroder e i Rolling Stones. Suo è il remix di “Prisencolinensinainciusol”, brano contenuto nell’album “Le Migliori” di Mina e Celentano dello 2016. Il protagonista del video è Roberto Bolle. Benny Benassi & Sofi Tukker “Everybody Needs A Kiss” (Ultra Music) la sua ultima produzione estiva, “Made For You” di Janet Jackson e Daddy Yankee il suo ultimo remix (realizzato insieme a Canova). Rdka è aperto sia come ristorante sia come discoteca venerdì, sabato e prefestivi.