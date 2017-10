BHR Treviso Hotel presenta "B-Work", il co-working con un hotel intorno

QUINTO Non solo Hotel 4* Superior, spazio meeting ed eventi, centro wellness, ristorante, lounge bar: da oggi, il Best Western Premier BHR Treviso Hotel diventa anche spazio condiviso nel quale lavorare, organizzare incontri ed eventi, creare business e fare rete con tutti i comfort e i servizi di una struttura riconosciuta punto di riferimento per l'hospitality trevigiana.

B-Work è la nuova formula di co-working che mette a disposizione uffici ad uso esclusivo o postazioni condivise, a soli 7 minuti dal centro di Treviso, proprio di fronte all’uscita della tangenziale e a 3 minuti dall’aeroporto Canova. Una posizione strategica nella quale farsi raggiungere dai propri clienti, organizzare meeting o da utilizzare come base per i propri spostamenti di lavoro. Il plus offerto da B-work consiste nel poter usufruire di tutti i servizi già attivi all'interno della struttura congressuale e alberghiera: apertura 7 giorni su 7, reception attiva 24 ore, possibilità di recapito e invio postale in qualsiasi periodo dell'anno, rete wi-fi dedicata in tutta l'area, disponibilità di sale riunioni, posto auto esterno e ampio parcheggio coperto, servizio di lavanderia dedicato.

Tutto ciò si unisce al vantaggio unico di poter accogliere i propri clienti in una location elegante e dallo stile contemporaneo, a partire dalla magnifica, grande hall. Tutti gli spazi sono a luce naturale con grandi vetrate a parete: 7 uffici, 26 scrivanie, 1 sala riunioni da 12 posti e una sala meeting da 90 posti. Per la pausa pranzo, l'aperitivo, la cena e il tempo libero, il ristorante DiVino Osteria Trevigiana propone la sua cucina di territorio interpretata con creatività, insieme a proposte vegane, vegetariane e gluten-free e la possibilità di organizzare su richiesta buffet, pranzi veloci e catering; l'atmosfera del Gioja Lounge Bar, per la colazione del mattino, un lunch veloce, la pausa caffè, l'aperitivo e il dopocena. Per tenersi in forma, tutta la comodità del centro wellness, fitness & Spa del BHR Treviso Hotel e la palestra MyGym, anch'essa inserita all'interno del Centro Leonardo.

Tra gli “inquilini” che hanno già scelto i servizi di B-work ci sono diverse start up e agenzie di consulenza, tra le quali Twissen, la knowledge company europea verticale sull’industria del Travel & Tourism ideatrice della prima Tiramisù World Cup (www.twissen.com/it/). "B-work: tu sei l'idea. Questo è il tuo posto".