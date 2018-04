Bike sharing all together! Quando il tempo libero è in movimento e condiviso

TREVISO La primavera è esplosa con i suoi colori e i suoi profumi e porta con sé il desiderio di vivere la città, i suoi divertimenti, le sue proposte culturali, i luoghi e gli spazi che offre, non solo per i cittadini, ma anche per chi la visita come turista o per appuntamenti di lavoro. Per questo TVBIKE, il bike sharing di Treviso, lancia una nuova promozione che si rivolge ai gruppi di persone che desiderano vivere la città in modo alternativo, sostenibile, conviviale e, soprattutto, condiviso.

[TO]GETHER è la nuova promozione che offre la possibilità di acquistare gli abbonamenti di breve durata ad un prezzo agevolato, dando così la possibilità a più utenti di condividere non solo interessi, divertimenti e tempo libero, ma anche un mezzo come la bicicletta ideale per muoversi in città nelle belle giornate di sole o nelle calde serate primaverili. La nuova promozione [TO]GETHER fornisce uno sconto sull’acquisto dell’ abbonamento della durata di un giorno di TVBIKE, ovvero 4FORYOU. Acquistando un abbonamento 4FORYOU, al costo di €8,00 (incluse 4 ore di utilizzo senza scatto tariffario nell’arco dell’intera giornata) si avrà la possibilità di acquistare gli altri abbonamenti per i compagni di viaggio al prezzo speciale di €5,00.

La promozione, valida fino al 30 settembre 2018, non prevede un numero massimo di acquisti al prezzo agevolato. Una bella iniziativa per chi desidera utilizzare la bicicletta come mezzo alternativo per i propri spostamenti, rinunciando a utilizzare i mezzi privati e contribuendo così a migliorare anche l’ambiente che ci circonda. La promozione [TO]GETHER è disponibile presso le rivendite autorizzate consultabili sul sito http://convenzioni.bicincitta.com/promozioni/35-to-gether.