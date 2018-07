Alessandro Borghese sceglie la Marca per il suo gelato "Unconventional"

TREVISO Il gelato trevigiano sbarca in tivù tra le esigenti tavole di Alessandro Borghese. Tutto pronto per il nuovo format targato SkyUno dal titolo "Unconventional Gelato" dove la sfida si svolgerà a colpi di coni e coppette. Saranno ben venti i gelatieri da tutta Italia ospiti di Alessandro Borghese Kitchen Sound e che vedrà ben due esponenti dalla provincia di Treviso. Non poteva mancare naturalmente il gelato al Prosecco millesimato accompagnato da frutta in tempura a cura del gelatiere Yuri Dal Pos di San Vendemiano, ospite dello chef il 10 luglio. Per il gelato al cioccolato bianco con besciamella dolce e carote fritte del trevigiano Stefano Dassie dovremmo attendere il 31 luglio invece. Che la sfida a colpi di gelato rigorosamente "unconventional" abbia inizio!