Breda, continuano gli incontri organizzati dal Girotondo delle Mamme

Dopo i primi due appuntamenti, prosegue il percorso formativo proposto dal Girotondo delle Mamme, realizzato dal Comune di Breda di Piave in collaborazione con il coordinamento della cooperativa La Esse di Treviso. Il prossimo incontro tematico, dal titolo “Danza in fascia”, si terrà mercoledì 20 marzo dalle 16.30 alle 18.00 alla scuola dell'infanzia di Vacil di Breda di Piave, in via Pozzetti 12. L'incontro sarà tenuto dalla danzaterapeuta Elena Betteti. Si tratta di una proposta di danzaterapia rivolta a mamme con bimbi in fascia da 0 a 24 mesi. Precederà l'incontro una presentazione sui supporti ergonomici da parte di Libera Capuano, consulente della scuola del Portare Fascioteca Treviso, e Tiziana Ziviani, portatrice esperta e artigiana Tizmymeitai. Il ciclo di incontri tematici “Il Girotondo delle Mamme”, iniziato con la serata “Comuni-care parole che aiutano a crescere” dello scorso 28 febbraio con la logopedista Simonetta Fedrigo e proseguito il 15 marzo con “Gli oli essenziali, conosciamoli meglio per usarli consapevolmente” della naturopata Laura Smith, vuole supportare i neogenitori del territorio affrontando diversi aspetti rilevanti per la crescita dei bambini dagli 0 ai 6 anni.

Il ciclo di incontri si inserisce all'interno di un'iniziativa più ampia, il Girotondo delle Mamme appunto, in programma ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 nel salone della Scuola d'infanzia di Vacil di Breda di Piave. Questo appuntamento fisso intende favorire un momento di confronto tra le mamme dei piccoli in uno spazio sicuro, dove possano ritrovarsi con i propri figli e figlie per stare insieme e condividere il loro percorso di genitori, creando un momento di condivisione comunitaria. Ogni mercoledì, lo spazio sarà attrezzato per l'allattamento, per il cambio, con aree per il gioco e per l'accoglienza. L’incontro del 20 marzo a Vacil, come tutti gli altri del ciclo, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.