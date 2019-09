Settimana europea della mobilità, l'allegra passeggiata dei bimbi di Pero

In occasione della settimana europea della mobilità 2019, l’allegro serpentone dei bambini della scuola primaria Anna Frank di Pero di Breda di Piave, ha percorso a piedi la nuovissima pista ciclo-pedonabile che dalla frazione di Pero porta al capoluogo comunale, per giungere al Bosco Galileo dove sono stati accolti dai volontari del Circolo Auser “Il Filò” e ne hanno esplorato i dintorni con le guide dell’associazione Sentieri d’Acqua. È stata una passeggiata di 7 km utile ed istruttiva, che ha sensibilizzato gli alunni a muoversi a piedi per favorire un corretto stile di vita.