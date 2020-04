"C’è Musica in casa": 9 cantanti trevigiani in concerto da casa per Emergency

Cantanti e musicisti di Treviso in concerto per Emergency: da Erica Boschiero a Carlo Colombo, da Alberto Cantone e Giorgio Barbarotta a Virginian, voci note e meno note apriranno le loro case per tre giorni di musica in favore delle attività che l’ONG sta portando avanti in risposta all’emergenza Covid-19. Dal 28 al 30 aprile sono tantissimi gli appuntamenti organizzati dal gruppo volontari Emergency di Treviso con "C’è musica in casa per Emergency" che mette insieme l’amore per la musica e quello per le giuste cause. L’iniziativa solidale vedrà coinvolti numerosi artisti che canteranno in diretta streaming o condivideranno i loro video sulla pagina Facebook del Gruppo volontari Emergency di Treviso.

Tre giornate di musica in casa, tutte dedicate a Emergency, che diventano un’occasione non solo per ascoltare dal vivo i propri cantanti preferiti ma anche per stare insieme in favore di una giusta causa. L’iniziativa sarà assolutamente gratuita ma sarà un modo per sostenere il lavoro di Emergency sul Covid-19. In risposta all’epidemia, Emergency ha attivato numerosi progetti, mettendo a disposizione delle autorità sanitarie le proprie competenze maturate anche durante l’epidemia dell’ebola in Sierra Leone nel 2014 e 2015. Attualmente Emergency è presente a Bergamo dove ha supportato la progettazione dell’ospedale da campo in Fiera nella corretta predisposizione dei flussi ospedalieri e, oggi, gestisce la terapia intensiva con uno staff di 34 operatori tra medici, infermieri, fisioterapisti, oss, logisti e tecnici di laboratorio.

Emergency sta inoltre offrendo anche un servizio di monitoraggio e gestione anti-contagio nei centri per senza fissa dimora, per minori stranieri non accompagnati (MSNA) ed ex SPRAR. A Milano, Venezia, Piacenza e Catania, invece, grazie ai gruppi volontari territoriali, Emergency ha attivato un servizio per le richieste di consegna di beni alimentari, farmaci o altri beni di prima necessità per gli Over 65, coloro a cui è stata ordinata la quarantena e le persone fragili a rischio movimento. L’elenco completo degli appuntamenti è in continuo aggiornamento sul sito di Emergency e tramite le pagine social dei volontari Eergency di Treviso sarà possibile accedere alle performance di:

· Daniela Castiglione il 28 aprile alle 16

· Virginian il 28 alle 18.30

· Sque il 28 alle 18.30

· Giorgio Barbarotta il 28 alle 20.30

· Quarto Profilo il 28 alle 21

· Carlo Colombo il 29 alle 18.30

· Erica Boschiero il 29 alle 19

· Alessandra Giubilato il 30 alle 16.30

· Alberto Cantone il 30 alle 18.30