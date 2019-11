Nasconde 24 opere d'arte nella Marca: «Chi le trova se le porta a casa»

Tante opere quante i giorni del calendario dell’avvento. Dal 1 al 24 dicembre compresi, lo street artist Manuel Giacometti nasconderà nel territorio della provincia di Treviso 24 opere dedicate a questo originale modo di festeggiare l'importante traguardo dei 10 anni di carriera.

Giacometti, specializzato in murales e dipinti su tela, ha realizzato, ad oggi, oltre 400 opere e ha deciso di organizzare una specie di caccia al tesoro per festeggiare lo speciale anniversario. I cittadini avranno modo di sapere solo via e paese, in un video mattutino, pomeridiano o serale che l’artista pubblicherà sui suoi canali social e nell'evento dedicato su Facebook. Una volta date le informazioni le persone partiranno alla ricerca di queste opere. La cosa interessante è che non solo il fan più sfegatato potrà aggiudicarsi l’opera seguendo le indicazioni ma anche le persone completamente all'oscuro di questo gioco/evento potranno portarsi a casa un'opera unica e dedicata capitandoci davanti casualmente. Le opere saranno tutte incorniciate, timbrate, firmate dal artista stesso che con questo gioco ha deciso di lanciare la sua nuova collezione intitolata “Love is key”. Perché l’amore è la chiave del successo di ogni cosa. Le opere avranno raffigurati i personaggi che hanno contraddistinto il 2019 nei murales di Giacometti come quello in Restera ad Antrhopica festival, quello a quinto al Silart festival e il tanto discusso murale anti-censura contro Salvini. Un modo dice l’artista anche per far tenere gli occhi e le teste alte in questo momento storico dove tutti camminano/corrono distratti dai telefonini.