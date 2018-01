Sarà un anno di festività brevi: il calendario con tutti i ponti e le vacanze del 2018

TREVISO Se il 2017 è stato l'anno delle festività ricche di ponti e weekend vacanzieri, non si potrà dire altrettanto del 2018 che si prospetta già dall'inizio come un'annata di ponti brevi in cui sarà molto complicato riuscire a ritagliarsi momenti di svago e vacanza extra lavoro.

Il giorno dell'Epifania, del 2 giugno e dell'8 dicembre cadranno tutti di sabato, creando pochissimi benefici a chi lavora in aziende, uffici e scuole con la settimana breve. La settimana di Carnevale andrà invece da giovedì 8 febbraio a martedì 13 febbraio. Ben più vantaggiosi i ponti del 25 aprile e del 1 novembre che potrebbero regalare agli italiani diversi giorni di svago in due momenti cruciali dell'anno. Ferragosto cadrà invece a metà settimana. Per chi volesse programmare già da ora vacanze e weekend lunghi quindi, abbiamo deciso di segnalarvi già da ora le principali festività di questo 2018 in modo che possiate prenderne nota sui vostri calendari.

6 gennaio – sabato

8 febbraio - giovedì grasso

25 aprile – mercoledì

1 maggio – martedì

2 giugno – sabato

15 agosto – mercoledì

1 novembre – giovedì

8 dicembre – sabato

25 dicembre – martedì

26 dicembre – mercoledì

31 dicembre – lunedì (1 gennaio 2019 – martedì)