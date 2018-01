Carnevale 2018: ecco a voi tutte le sfilate dei carri allegorici nella Marca trevigiana

Ecco il calendario delle sfilate dell'associazione Carnevali di Marca per l'edizione 2018:

Tarzo - Domenica 21 Gennaio 2018 (in collaborazione con la Proloco) alle 14.30

Susegana - Domenica 21 Gennaio 2018 (in collaborazione con la Proloco) alle 14.30 da via San Salvatore

Godega di Sant'Urbanoa (Pianzano) - Domenica 28 Gennaio 2018 alle 14.30da via Sant'Urbano

Giavera del Montello - Domenica 28 Gennaio 2018 (in collaborazione con la Proloco) alle 14.30 per il "Carnevale del Mazariol"

Nervesa della Battaglia - Domenica 28 Gennaio 2018 (in collaborazione con la Proloco) alle 14.30

San Vendemiano - Sabato 03 Febbraio 2018 alle 14.30 da via Roma

Santa Lucia di Piave - Sabato sera 3 Febbraio 2018 (in collaborazione con Proloco, gruppo ‘Ramoncello’, gruppo Alpini, gruppo ‘Bolda’ e dalla Scuola Infanzia ’D.B. Camerotto’) alle 20.30

Pieve di Soligo - Domenica 04 Febbraio 2018 alle 14.30 da via Garibaldi

Cordignano (Ponte della Muda) - Domenica 04 Febbraio 2018 (in collaborazione con la Proloco) alle 14.30 da via Nievo

Sernaglia della Battaglia - Sabato sera 10 Febbraio 2018 (in collaborazione con la Proloco) alle 20.30 da Piazza Martiri della Libertà

Vittorio Veneto - Domenica 11 Febbraio 2018 alle 14.30: fino alle ore 13.30 ammassamento carri mascherati lungo via Cavour; alle ore 14.30 inizio della sfilata da via Cavour; a seguire poi per il V.le della Vittoria fino all’altezza di via Scrizzi; ore 16.30 fine della sfilata dei carri con conseguente deflusso per via Manin, Garibaldi e Rizzera. Infine svolta a sinistra in via Perrucchina e Buonarroti (chiuse al traffico) per far eseguire in sicurezza lo “smontaggio carri”.

Cornuda - Domenica 11 Febbraio 2018 (in collaborazione con la Proloco) alle 14.30 per il "Carnevale del Crostolo"

Conegliano - Martedì 13 Febbraio 2018 alle 14.30

Treviso – Carnevale Trevigiano - Martedì 13 Febbraio 2018 alle 14.30 con partenza da Piazzale Burchiellati e arrivo in Piazza della Vittoria

Cornuda - Martedì 13 Febbraio 2018 (in collaborazione con la Proloco) alle 14.30 per il "Carnevale del Crostolo"

Sernaglia della Battaglia - Domenica 18 Febbraio 2018 (in collaborazione con la Proloco) alle 14.30 da Piazza Martiri della Libertà

Galà di chiusura : Sabato sera 17 Marzo 2018

Infine è da segnalare anche l'autonomo Carnevale di Mosnigo a Moriago della Battaglia previsto martedì 13 febbraio 2018 dalle ore 20 con crostoli per tutti, premiazione per le migliori maschere e musica dal vivo con i Moka Club 81.