Calici di Stelle 2019, venerdì e sabato appuntamento al Castello di Conegliano

Ventesima edizione per Calici di Stelle, la manifestazione dell’Associazione di Protezione Civile dei “Cavalieri dell’Etere Onlus” guidata da Gabriele Padoan, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo di Conegliano, in programma nello splendido scenario del castello di Conegliano, i prossimi 2 e 3 agosto. Un bel traguardo che fa registrare mediamente la presenza di circa 3000 persone. Le non poche fatiche dell’organizzazione sono compensate dal successo dell’evento, suddiviso in due serate, durante le quali si possono degustare degli ottimi vini locali, in uno dei luoghi più caratteristici della città del Cima.

Saranno presenti ventisei cantine, la maggior parte della zona, di cui sette per la prima volta. Una grande opportunità, che sicuramente sarà motivo di soddisfazione dopo l’importante riconoscimento delle colline del prosecco a Patrimonio dell’Unesco, dopo la storica giornata di Baku, capitale dell’Azerbaijan, lo scorso 6 luglio, che ha visto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, guidare la delegazione che rappresentava il nostro territorio per l’assegnazione di questo prestigioso titolo. Un percorso durato anni, che ora permetterà di poter condividere con il mondo intero la bellezza delle colline della Pedemontana trevigiana. L’appuntamento di quest’anno sarà ancora una volta l’occasione per assaggiare del buon vino, frutto del lavoro e della tradizione dei nostri agricoltori.

Sarà anche possibile degustare alcuni prodotti tipici, come gli arrosticini di “Giovanni Cianci” di Fano, i saporiti tramezzini preparati dai volontari dello stand gastronomico dei “Cavalieri dell’Etere” e gli stuzzicanti pasticcini e cioccolatini della “Bottega del Dolce”, gli artigiani del gusto. Saranno presenti quattro gruppi musicali. Venerdì 2 agosto si esibiranno il gruppo “Mely Quartet” e il duo “Lullaby” di Andrea e Barbara. Nella serata di sabato 3 interverranno invece “Alberto and the band” e il duo “Mickymau”. L’assistenza sanitaria verrà assicurata dal gruppo di “Soccorritori Conegliano Pubblica Assistenza ODV”, mentre la squadra antincendio sarà composta da membri dell’Associazione dei “Cavalieri dell’Etere”.

Elenco delle cantine presenti a Calici di Stelle anno 2019:

GIARDINO:

Az. agr. Casa picchi del moro

Az. agr. Riccardo (new entry)

Distilleria Castagner

Soc. Agr. San Bartolomeo F.lli Paladin

Soc. Agr. Fratelli Gatto Cavalier

Az. Agr. Andreola

Masottina spa

Soc. Agr. Minerva

Cantina Albarossa F.lli Lorenzon (torna dal 2016)

Cantina La Salute

Az. Agr. San Dionisio

Az. Agr. Zanella Francesco (new entry)

Az. Agr. Col Miottin

Soc. Agr. Cà Baradei

Vinicola Brugnera (new entry)

Soc. Agr. Masot (new entry)

Az. Agr. Conte Collalto (torna dopo il 2017)

Az. Agr. Al Canevon (torna dal 2017)

Az. Agr. Mani Sagge

Az. Agr. Luciano Formentin (torna dal 2017)

Az. Agr. La Capuccina

Casa Angelo

Cantine Il Barone (new entry)

Tenuta Barbon (new entry)

Soc. Agr. Borgo Verde (new entry)

Az. Agr. San Giuseppe