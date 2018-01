Una notte a Treviso, da piazza dei Signori la camminata sportiva all'alba

TREVISO Vediamoci in piazza dei Signori all'alba. Obiettivo: una camminata sportiva per le vie del centro di Treviso. E' la particolare gita fuori porta organizzata dal gruppo "Città Attiva" di Modena con l'idea di visitare il capoluogo della Marca alle prime luci del mattino e al contempo di esercitare una sana attività fisica. Il 15 aprile il pullman accenderà i motori alle 3 del mattino, con partenza da Vignola, comune in provincia di Modena. Orario previsto d'arrivo nella Marca alle 6 dove il gruppo emiliano partirà per una camminata di otto chilometri a passo "sostenuto". Solo qualche pausa velo d per ricompattare il gruppo e scattare qualche foto al canale dei Buranelli o alla nota fontana delle Tette ma niente più: tutto il resto è sano sport alle prime luci del mattino.

Un evento che però a quanto pare sta riscuotendo un bel po' di successo e a condividere l'evento anche moltissimi trevigiani Doc che si "aggregheranno" in maniera spontanea al gruppo modenese. "Abbiamo notato un sacco di condivisioni all'evento. - affermano gli organizzatori di "Città Attiva" - L'evento è pensato ovviamente per chi parte da Vignola ma chiunque vorrà partecipare sarà il benvenuto - trevigiani compresi".